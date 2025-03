Sparatoria a Catania, ferito un uomo di 44 anni. Sulla vicenda indaga la polizia

Un uomo di 44 anni, secondo quanto appreso da MeridioNews, è stato ferito con diversi colpi di pistola questa sera a Catania. La sparatoria, la cui dinamica non è ancora chiara, sarebbe avvenuta nei pressi di via Sabato Martelli Castaldi, arteria che si trova tra lo stadio Angelo Massimino e il noto viale Mario Rapisardi. Sul posto è intervenuta un’ambulanza medicalizzata che ha trasferito il ferito, in codice rosso, al Pronto soccorso dell’ospedale Garibaldi centro. Stando alle nostre verifiche l’uomo, che è originario di Catania, è stato raggiunto da almeno tre proiettili che lo hanno colpito all’altezza dell’addome e degli arti inferiori. Per lui è stato necessario l’immediato trasferimento in Radiologia e, successivamente, in sala operatoria. La vittima sarebbe un pregiudicato con alle spalle una rapina commessa nel 2020 fuori dai confini regionali. Su questo tentato omicidio indagano gli agenti della Squadra mobile della polizia.