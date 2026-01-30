Siracusa, bancarella della droga nell’androne di un palazzo in via Algeri: due arresti

30/01/2026 di , Tempo di lettura 1 min


Un sospetto via vai di giovani in un palazzo di via Algeri, a Siracusa, concluso con l’arresto di un 44enne e un 20enne per spaccio di droga. È il risultato di un intervento dei carabinieri intorno alle 18 di martedì. Quando, dopo un monitoraggio dell’intensa frequentazione del palazzo, i militari sono intervenuti nell’androne sorprendendo il 20enne mentre preparava le dosi di droga in un tavolino, allestito come una sorta di bancarella espositiva, e il 44enne, con il compito di vedetta. Rivelatasi, però, poco efficiente. Sequestrate 312 dosi di cocaina, crack, hashish, marijuana e denaro contante.

