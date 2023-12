Siracusa: padre aggredito dai figli di 19 e 17 anni

polizia

Un uomo di 53 anni a Cassibile (frazione di Siracusa) è stato aggredito dai suoi figli – un 19enne e un 17enne – durante una lite familiare. Durante la perquisizione domiciliare incentrata sull’eventuale presenza di armi che potessero offendere la vittima, gli agenti hanno scoperto 111,86 grammi di hashish e 14,96 grammi di marijuana. Per tale ragione il 17enne è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di droga e possesso di un coltello di genere vietato. Il giovane è stato accompagnato al centro per minori di via Franchetti, a Catania.