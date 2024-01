Siracusa, è morto l’avvocato e politico Ezechia Paolo Reale

È morto Ezechia Paolo Reale, avvocato e politico siracusano. Assessore e consigliere comunale nel capoluogo aretuseo, nel 2018 era stato anche candidato sindaco del centrodestra uscito sconfitto poi al ballottaggio con l’attuale primo cittadino Francesco Italia. Anche cinque anni prima – nel 2013 quando aveva dato vita all’iniziativa civica Progetto Siracusa – Reale aveva tentato la corsa alla poltrona più importante di palazzo Vermexio ma, sempre nella fase del ballottaggio, ad avere la meglio era poi stato Giancarlo Garozzo. Nel 2014, il 63enne era stato assessore regionale all’Agricoltura e alla Pesca nel governo di Rosario Crocetta. Stando a quanto appreso da MeridioNews, da tempo era malato.

Ezechia Paolo Reale era anche segretario generale e componente del comitato scientifico regionale del Siracusa international institute for criminal justice and human rights; componente del Consiglio direttivo del centro di Diritto penale europeo di Catania; presidente della fondazione Siracusa è Giustizia. Inoltre, l’avvocato era anche componente del Comitato scientifico della fondazione Luigi Einaudi di Roma e componente dell’associazione internazionale di Diritto penale (Aidp) di Parigi; e pure componente del Comitato di distribuzione del fondo sociale ex eternit.

E sono già arrivati molti messaggi di cordoglio, soprattutto dal mondo della politica siracusana. «Mi dispiace moltissimo – ha affermato l’ex sindaco e suo avversario politico Giancarlo Garozzo – in politica è sempre stato un degno avversario che stimavo e rispettavo. Riconosciuto da tutti come uno dei migliori professionisti, oggi se ne va un siracusano importante, e lo fa davvero troppo presto». Anche per l’assessore alla Cultura del Comune di Siracusa Fabio Granata la morte di Ezechia Paolo Reale è «una gravissima perdita per l’intera città. Colto, ironico, elegante nel portamento e nei modi, Paolo è stato un grande avvocato e un cittadino esemplare. Lascia un vuoto incolmabile alla sua famiglia. Mancherà molto alla città». «Paolo, buon viaggio – ha scritto Vincenzo Vinciullo in un post sul suo profilo Facebook – Un giorno ci incontreremo nuovamente e per sempre». Anche il sindaco di Siracusa Francesco Italia, dal suo profilo social ufficiale, ha pubblicato una foto di Ezechia Paolo Reale, accompagnata da due sole parole: «Ciao Paolo».