Siracusa, la droga nascosta in una statua di gesso

È ai domiciliari, ma avrebbe continuato a spacciare. A Siracusa un 35enne è stato arrestato dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La casa dell’uomo – che era già ai domiciliari per reati legati agli stupefacenti – è stata perquisita e i militari hanno trovato circa 50 grammi tra cocaina, crack e hashish suddivisa in dosi: la droga era nascosta dentro una statua in gesso che si trovava all’ingresso della casa. Le sostanze stupefacenti sono state sequestrate per gli esami di laboratorio che si fanno in questi casi, mentre il 35enne è stato prima messo di nuovo ai domiciliari – come disposto dall’autorità giudiziaria – poi, dopo la convalida dell’arresto, è stato portato in carcere.