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Siracusa, agguato in via Von Platen: padre e figlio fuori pericolo

14/08/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Sono fuori pericolo le due vittime dell’agguato avvenuto ieri, poco prima di mezzogiorno, in via Von Platen a Siracusa. Si tratta di padre e figlio, rispettivamente di 53 e 31 anni, che si trovavano a bordo di un Ape calessino quando sono stati raggiunti da alcuni colpi esplosi con un fucile a canne mozze. Le loro condizioni, inizialmente preoccupanti, sono migliorate nelle ultime ore. Il padre è ricoverato all’ospedale Umberto I di Siracusa, mentre il figlio è stato trasferito all’ospedale San Marco di Catania.

La squadra mobile sulle tracce del presunto responsabile

Proseguono intanto le indagini della squadra mobile di Siracusa, guidata dal dirigente Andrea Monaco. Gli investigatori avrebbero già individuato il presunto responsabile della sparatoria, che al momento avrebbe fatto perdere le proprie tracce. Gli accertamenti sono coordinati dalla procura di Siracusa, che sta lavorando alla ricostruzione dell’agguato e all’identificazione definitiva dell’autore.

Il movente legato agli Ape calessini

Resta da chiarire il movente della sparatoria. Secondo le prime ipotesi investigative, la vicenda potrebbe essere collegata proprio all’attività turistica legata agli Ape calessini, utilizzati per accompagnare i visitatori alla scoperta della città. Gli investigatori stanno approfondendo ogni elemento per ricostruire i rapporti tra le persone coinvolte e comprendere cosa abbia scatenato l’agguato avvenuto in pieno giorno e in una zona particolarmente trafficata.

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