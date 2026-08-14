Catania, tenta di rubare uno scooter al centro commerciale: arrestato 14enne

Un 14enne catanese è stato arrestato dalla polizia di Stato dopo aver tentato di rubare uno scooter all’interno del centro commerciale Porte di Catania. Il giovane avrebbe agito insieme a un complice, riuscito a fuggire.

Scoperti dopo aver rubato lo scooter

I due avrebbero individuato un motorino parcheggiato nell’area di sosta del centro commerciale e avrebbero tentato di metterlo in moto per portarlo via. Una volta riusciti nell’intento, sarebbero saliti a bordo del mezzo a due ruote con il quale avevano raggiunto la zona commerciale.

A notarli sarebbe stato un maresciallo della guardia di Finanza, che li ha inseguiti per alcuni metri. I due, a quel punto, si sarebbero separati: uno è riuscito a scappare a piedi, mentre l’altro è stato bloccato grazie all’intervento di due pattuglie della squadra Volanti della questura di Catania. I poliziotti hanno identificato il 14enne, che, nonostante la giovane età, sarebbe già noto alle forze dell’ordine per precedenti relativi a reati contro il patrimonio.

Lo scooter su cui viaggiavano era stato rubato

Nel frattempo gli agenti hanno rintracciato la persona vittima del tentato furto, che si trovava nel centro commerciale per fare shopping. Gli investigatori hanno inoltre effettuato alcuni accertamenti sullo scooter utilizzato dai due giovani prima di essere scoperti. Attraverso la banca dati in uso alle forze di polizia, il mezzo è risultato rubato due giorni prima. Sono state quindi avviate le procedure per risalire al proprietario, che, una volta contattato, ha potuto recuperare il proprio scooter.