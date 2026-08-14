Fisco: scuole truffa a Cefalù e Termini Imerese. Evasione milionaria

Foto di Guardia di finanza

Si è conclusa una verifica dei finanziari di Palermo nei confronti di una società cooperativa che gestisce istituti scolastici paritari con sedi a Cefalù e Termini Imerese. Sono stati, dunque, constatati redditi non dichiarati per oltre 1,5 milioni di euro e imposte evase per circa 660 mila euro. L’attività trae origine dagli esiti di una precedente indagine, svolta dai carabinieri di Cefalù, per i reati di caporalato, estorsione e truffa. Gli sviluppi di quest’ultima hanno consentito ai finanzieri di Termini Imerese di approfondire i connessi profili di natura fiscale. Hanno così ricostruito un sistema di irregolarità nella gestione dei rapporti di lavoro e degli adempimenti tributari della società.

Sarebbe emerso un meccanismo secondo cui parte delle retribuzioni, pur risultando formalmente corrisposte, sarebbero state successivamente restituite dai lavoratori alla società. Consentendo a quest’ultima di conseguire indebiti vantaggi anche sotto il profilo fiscale e danneggiando oltre 150 lavoratori tra docenti e personale amministrativo scolastico. Le verifiche avrebbero, inoltre, fatto emergere la simulazione di prestazioni di volontariato in luogo di regolari rapporti di lavoro e l’indebita percezione di contributi pubblici cofinanziati dall’Unione europea. I finanzieri hanno segnalato alla procura di Termini Imerese l’amministratore della società per dichiarazione infedele. Nonché la cooperativa per la responsabilità amministrativa degli enti, avanzando contestualmente richiesta di sequestro preventivo per circa 105 mila euro.