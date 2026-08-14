Etna, cenere vulcanica: voli sospesi a Comiso fino alle 18

aeroporto di Comiso

L’attività eruttiva dell’Etna continua a creare disagi al traffico aereo siciliano. A causa della cenere vulcanica sono state sospese le attività di volo in arrivo e in partenza dall’aeroporto di Comiso fino alle 18 di oggi (14 agosto 2026). A comunicarlo è la SAC, la società che gestisce gli aeroporti di Catania e Comiso. La sospensione è legata alle conseguenze dell’attività eruttiva del vulcano e alla presenza di cenere nell’area aeroportuale.

Mearelli: «Stretto coordinamento per monitorare la situazione»

I disagi provocati dall’episodio eruttivo dell’Etna stanno interessando l’operatività degli aeroporti di Catania, Comiso e Palermo. Il commissario straordinario dell’Enac, Carlo Mearelli, ha spiegato di essere «in stretto coordinamento con il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani e con l’assessore regionale alle Infrastrutture e mobilità Alessandro Aricò» per monitorare l’evoluzione della situazione. «La responsabilità di informare e riproteggere i passeggeri resta in capo ai vettori aerei, come previsto dal regolamento comunitario di riferimento, con il supporto delle società di gestione aeroportuale», ha precisato Mearelli.

Enac verifica la tutela dei passeggeri

L’Enac, attraverso le proprie articolazioni territoriali, sta inoltre verificando le attività messe in campo da compagnie aeree e società di gestione aeroportuale per garantire il rispetto delle norme europee sulla tutela dei passeggeri coinvolti nei disagi. Mearelli ha infine espresso «apprezzamento per il contributo offerto da Regione Siciliana sul fronte dei servizi di navettamento dei passeggeri tra gli aeroporti», considerati un supporto nella gestione di questa fase complessa.