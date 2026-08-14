Messina

Cadavere di donna in decomposizione in un’abitazione di via La Farina, a Messina

14/08/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Il cadavere in decomposizione di una donna è stato trovato questa mattina a Messina, in un cortile di una abitazione via la Farina. Ad avvertire le forze dell’ordine alcuni abitanti della zona che avevano avvertito un cattivo odore. La morte risalirebbe a due giorni fa. Sul posto gli agenti delle Volanti e della Squadra Mobile che stanno indagando sulle cause della morte. Atteso il medico legale.

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