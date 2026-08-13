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Siracusa, agguato in pieno giorno: due uomini feriti a colpi di pistola

13/08/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Due uomini, a quanto pare padre e figlio, sono rimasti feriti a colpi di arma da fuoco in un agguato avvenuto in pieno giorno in via Von Platen, a Siracusa. Le vittime si trovavano a bordo di un Ape calessino quando sono state raggiunte dagli spari. Uno dei due è rimasto ferito in maniera più grave. Dopo essere stato soccorso dal personale del 118, è stato trasferito d’urgenza all’ospedale Umberto I di Siracusa, dove le sue condizioni sarebbero critiche.

La sparatoria in una strada trafficata

L’agguato è avvenuto nei pressi della caserma dei vigili del fuoco, lungo una strada particolarmente trafficata. La sparatoria si è quindi consumata sotto gli occhi di passanti e automobilisti. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra Mobile di Siracusa, che hanno effettuato i rilievi e avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’agguato. Al momento non sono ancora stati chiariti il numero dei colpi esplosi, le modalità della sparatoria e il numero degli eventuali responsabili.

Indagini per individuare gli autori

La procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta. Gli investigatori stanno raccogliendo le testimonianze delle persone presenti nella zona e acquisendo le eventuali immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza.

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