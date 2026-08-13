La settimana dal 10 agosto è caratterizzata da un oroscopo che vede splendere i segni di fuoco. Ariete, Leone e Sagittario, al loro massimo fulgore, godono di Saturno, Nettuno, Sole e Giove tutti dalla loro parte. Mentre Cancro, Scorpione e Pesci saranno sensibili alla Luna, i segni di terra – Toro, Vergine e Capricorno – […]
Foto di Alessio Marino - BÙUM GVI
Etna: fase allarme in Sicilia, alta probabilità di fontane lava
Il Dipartimento regionale di Protezione civile informa di avere attivato la fase operativa di Allarme a causa del passaggio a livello F1 Etnas, cioè alta probabilità di fontane di lava. Interdetta la zona sommitale.