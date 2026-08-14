È stato arrestato un 28enne di Palagonia, nel Catanese, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacenti, detenzione abusiva di armi e munizioni e resistenza a pubblico ufficiale. Già in precedenza l’attività investigativa aveva concentrato l’attenzione sul 28enne del posto. I suoi movimenti, infatti, avevano rafforzato l’ipotesi investigativa sull’esistenza di una rilevante piazza di spaccio da lui gestita. Individuata tra via Soldato Sciacca, via Cassaro e i vicoli limitrofi.

Un costante via vai di persone e mezzi era stato infatti riscontrato in zona. Ciò ha fatto supporre che il 28enne avesse la disponibilità di ingenti quantità di stupefacente. Il giovane, infatti, è stato visto più volte e in giorni diversi, entrare in un locale disabitato. Ciò aprendo il lucchetto posto a chiusura della porta in ferro e, utilizzando un badile, movimentare terreno e detriti per poi uscire con un involucro occultato sotto la maglietta. Gli investigatori, supportati dai colleghi dello Squadrone Eliportato Cacciatori Sicilia, nel pomeriggio, hanno predisposto un dispositivo di cinturazione per poi fare scattare il blitz.

Il primo deposito di armi e droga

In seguito ad un’accurata attività di ricerca, nel locale disabitato, sono stati individuati due punti. Uno al di sotto di una rudimentale copertura in lamiera e un altro sotto un albero cresciuto nell’stabile, dove erano interrate due casseforti. Complessivamente, in quello che si può considerare il deposito dello stupefacente. Sono stati recuperati infatti 1,4 kg di eroina, 2 kg di cocaina, 4,4 kg di marijuana e 6,7 kg di hashish, nonché, una busta contenente denaro contante per un totale di 11.460 euro e 31 cartucce a pallini calibro 12.

Seconda ispezione in locale adiacente

L’ispezione effettuata in un altro locale adiacente, adibito a piazza di spaccio, ha permesso di scovare altri 410 grammi di hashish, 147 grammi di eroina, una cartuccia cal. 7,65, due bilancini di precisione funzionanti, una macchina per sottovuoto ed un rotolo di cellophane termosaldabile. In un altro ambiente, apparentemente pieno di rifiuti, i militari hanno trovato uno zaino con ulteriori 2,1 kg di marijuana. Terminata tale fase operativa del blitz i militari, restando in osservazione, hanno notato l’arrivo, a bordo di uno scooter, del 28enne il quale. Il giovane alla vista dei carabinieri che gli hanno intimato l’alt, si è dato alla fuga accelerando la marcia per poi proseguire a piedi, dopo aver abbandonato il mezzo, cercando di sfuggirgli.

Sequestrati denaro e stupefacenti

Un’altra pattuglia, nell’immediatezza, lo ha rintracciato nei pressi di un bar a poca distanza, ancora sudato per la recente corsa, con in tasca le chiavi dello scooter. Nel vano sottosella i carabinieri hanno trovato una busta con 1.347 euro ed un’altra con 7.755 euro. Tutto lo stupefacente ed il denaro sono stati sequestrati. Mentre il 28enne è stato arrestato dai carabinieri e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha disposto l’accompagnamento presso il carcere di Caltagirone.