Sidra, nominato il nuovo consiglio d’amministrazione. Ruoli e aree politiche di riferimento

L’avvocato Mario Di Mulo è stato nominato presidente del consiglio d’amministrazione della Sidra, società per azioni, a capitale interamente detenuto dal Comune di Catania, che gestisce il servizio idrico integrato nell’ambito dell’area metropolitana di Catania ed in alcuni comuni limitrofi. Di Mulo prende il posto dell’ex parlamentare di Alleanza Nazionale Fabio Fatuzzo, che a metà dicembre ha lasciato, dopo cinque anni, l’incarico. Attualmente l’ex presidente di Sidra ricopre l’incarico di commissario straordinario unico per la Depurazione. Durante la sua gestione non sono mancate le polemiche e, come MeridioNews ha più volte sottolineato, sono state decine gli incarichi e le consulenze concesse a esponenti, militanti e candidati di Fratelli d’Italia. Centinaia di migliaia di euro con il caso Sidra finito anche sul tavolo della commissione Bilancio. Dopo le dimissioni di Fatuzzo l’ex sindaco e attuale senatore di FdI Salvo Pogliese ha spiegato come l’ex presidente abbia «svolto il suo ruolo con grande professionalità, competenza e con grande spirito di servizio senza percepire alcun emolumento, fatto che gli fa onore e dimostra plasticamente il suo amore verso la città».

Nel corso di una assemblea dei soci, appositamente convocata su indicazione del sindaco di Catania Enrico Trantino, sono stati indicati anche gli altri componenti del cda. Si tratta della commercialista Martina Bucisca e dell’avvocato Vincenzo De Meo, quest’ultimo chiamato a ricoprire l’incarico di vice presidente. Buscica alle ultime elezioni amministrative si è candidata con la lista autonomista Grande Catania, raccogliendo 618 preferenze senza però essere eletta in Consiglio comunale. Il nuovo presidente Di Mulo è invece il capogruppo di minoranza al Consiglio comunale di Aci Bonaccorsi. Alle ultime amministrative sosteneva la lista del candidato sindaco Salvo Tomarchio, poi nominato assessore all’Ambiente a Catania e adesso deputato regionale in Forza Italia.