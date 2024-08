Spiagge e lidi accessibili ai disabili, Sicilia Turismo per Tutti: «Sull’Isola sono quasi 200». La mappa e l’elenco completo

Foto della pagina Facebook Comune di Balestrate

In Sicilia ci sono quasi 200 strutture balneari accessibili a persone con disabilità. Il dato viene dal report dell’associazione Sicilia Turismo per Tutti, che nel 2014 ha avviato nella sola città di Siracusa un progetto-pilota sulla fruibilità del mare e delle spiagge da parte di persone con diversi tipi di disabilità. All’epoca – cioè dieci anni fa – le strutture balneari accessibili a persone con disabilità erano poco più di una decina in tutta la Sicilia, mentre nel 2024 se ne contano 194, tra spiagge pubbliche (87) e strutture private (107). E il numero «è in crescita del 15 per cento rispetto al 2023», dice l’associazione Sicilia Turismo per Tutti, visto che l’anno scorso le strutture balneari accessibili a persone con disabilità erano 179. Rispetto al 2023 è cresciuto tanto il numero delle spiagge pubbliche che permettono accesso e fruizione a persone disabili – da 78 a 87 – quanto quello delle strutture private (da 92 a 107). E già l’anno scorso c’era stato un incremento di oltre il 10 per cento rispetto ai dati del 2022.

Siracusa si conferma la provincia con più strutture balneari accessibili a persone con disabilità (44), anche se c’è un calo rispetto al 2023, quando le strutture di questo tipo erano 53. Al secondo posto la provincia di Messina con 36, con una spiaggia/struttura in più rispetto all’anno scorso. Terza la provincia di Agrigento con 31, tre in più rispetto alle 28 del 2023. Subito dopo viene Ragusa: in questa provincia le strutture balneari accessibili a persone con disabilità sono 25, mentre l’anno scorso erano 16. Al quinto posto la provincia di Catania, che passa dalle 14 del 2023 alle 20 di quest’anno. Subito dietro la provincia di Palermo, che mantiene la quota 17, poi Trapani con 16, cioè una struttura in più rispetto al 2023. Ultima Caltanissetta con una struttura, così come nel 2023. Nessuna struttura balneare accessibile a persone disabili nella provincia di Enna, visto che questa non è bagnata dal mare.

Quasi tutte le spiagge e le strutture presenti nell’elenco del 2023 ci sono anche in quello di quest’anno, ma è importante sottolineare che in molti casi realtà che l’anno scorso offrivano solo uno o due servizi ora ne offrono un numero maggiore. Per fare un confronto puntuale può essere utile leggere l’elenco del 2023. Di seguito – oltre alla mappa grafica per province e all’elenco completo di tutte le spiagge e le strutture accessibili a persone con disabilità, anche questo organizzato per province – c’è anche la lista delle spiagge e delle strutture in cui è possibile portare gli animali domestici.

Prima, però, una breve guida per spiegare alcune definizioni che potrebbero non suonare familiari:

– la sedia job è una sedia-lettino da mare realizzata con materiali resistenti alla salsedine e all’acqua marina. Con una sedia job si può anche entrare in acqua;

– il tiralò è un lettino da spiaggia per le persone a mobilità ridotta, che consente di muoversi sulla sabbia e di galleggiare sull’acqua;

– le sedie solemare, sand&sea (cioè sabbia e mare) e sand&street (cioè sabbia e strada) sono sedie molto simili tra loro e possono avere due, tre o quattro ruote. A seconda del tipo di ruote installate queste sedie propongono piccole differenze a proposito della superficie in cui si muovono con più facilità (sabbia o strada, appunto). Queste sedie permettono alla persona a mobilità ridotta di fare il bagno in mare.



AGRIGENTO

Spiaggia libera a San Leone in viale delle Dune – via Mar Nero (sedia job, passerella)

Lido Kaeso a Puntagrande, Realmonte (pedana, passerella, postazione)

Lido Marajà a Puntagrande, Realmonte (sedia job e passerella)

Lido Mayata a Puntagrande, Realmonte (sedia job e passerella)

Spiaggia libera a Puntagrande, Realmonte (passerella)

Spiaggia libera nel borgo marinaro di Siculiana marina (sedia job, passerella, assistenza)

Lido Oceano a San Leone (sedia job e passerella)

Spiaggia libera Marianello a Licata (passerella)

Lido Le timpe a Marianello, Licata (passerella)

Lido Alikis Beach Club a Marianello, Licata (sedia job, passerella, servizi igienici accessibili)

Lido Miramare a Policia, Licata (sedia job, passerella, sand&sea)

Lido Rossello, Realmonte (sedia job e passerella)

Riserva naturale Torre Salsa, Siculiana (sedia job, passerella)

Siculiana Marina (sedia job, passerella, assistenza, animazione)

Lido Oasi Beach, Playa Licata (passerella)

Spiaggia antistante piazzale Giglia a San Leone (sedia job, passerella)

Lido Blue Out in viale delle Dune, 6ª traversa, a San Leone (sedia job, passerella, postazione)

Lido Giallonardo a Baia delle Sirene, Realmonte (sedia job, passerella)

Lido Zanzibar, spiaggia Policia a Licata (sedia job, passerella, bagni)

Lido Cannatello beach, contrada Fiume a Naro (sedia job e passerella)

Lido Havalibre (sedia job)

Lido Bellevue a Eraclea Minoa (passerella e sedia job)

Lido Baia del Kaos, zona Kaos a Porto Empedocle (passerella)

Spiaggia Zingarello, c.da Kaos – S.S. 115 per Zingarello, quindi S.S. 140 (passerella)

Lido Garibaldi a Eraclea Minoa (passerella, sedia job, assistenza, bagni)

Holiday Park a San Leone (passerella, sedia job, assistenza)

Spiaggia Trampolino via lungomare Todaro, Marina di Palma di Montechiaro (sedia job, passerella)

Spiaggia pubblica piazzale Marinella a Porto Empedocle (passerella)

Spiaggia pubblica via Salsetto a Porto Empedocle (passerella)

Spiaggia di Bovo Marina a Montallegro (sedia job e passerella)

CALTANISSETTA

Lido Panama Beach in contrada Tenutella, Piano marina a Butera (passerella, assistenza, stallo)

CATANIA

Lido Azzurro viale Kennedy alla Playa di Catania (sedia job, passerella)

Spiaggia a San Giovanni Li Cuti (passerella)

Spiaggia del Lungomare di Ognina a Catania

Spiaggia libera n.1 (Etna), viale Kennedy a Catania (sedia job e passerella)

Spiaggia libera n.2 (Vulcano), viale Kennedy a Catania (sedia job e passerella)

Spiaggia libera n.3 (Stromboli), viale Kennedy a Catania (sedia job e passerella)

Lido Venice Beach al lungomare Fondachello di Mascali (passerella)

Lido Don Bosco, viale Kennedy a Catania (passerella, sedia sand and street, stallo)

Lido Arcobaleno, viale Kennedy a Catania (sedia job e passerella)

Lido Europa, viale Kennedy a Catania (sedia job e passerella)

Lido Nike Village, viale Kennedy a Catania (sedia job e passerella)

Lido Le Capannine, viale Kennedy a Catania (sedia job, passerella, gratuità per persona con disabilità)

Lido Internazionale, viale Kennedy a Catania (sedia job, passerella, assistenza)

Lido Verde, viale Kennedy a Catania (sedia job e passerella)

Spiaggia Cocole (solarium) a Santa Tecla (sedia tiralò, passerella e assistenza)

Lido Luna Rossa, lungomare Fondachello a Mascali (sedia job, bagnino, assistenza e passerella)

Lido America, viale Kennedy a Catania (sedia sand and street, passerella, stallo, kit di salvataggio, assistenza, sdraio dedicata)

Lido Le Palme, viale Kennedy a Catania (sedia sand and street, passerella, stallo, kit di salvataggio, assistenza, sdraio dedicata)

Lido Polifemo, viale Kennedy a Catania (sedia sand and street, passerella, stallo, kit di salvataggio, assistenza, sdraio dedicata)

Lido Sablesalè, viale Kennedy a Catania (sedia sand and street, passerella, stallo, kit di salvataggio, assistenza)

MESSINA

Spiaggia libera a Roccalumera (due sedie job)

Lido La Fenice a Milazzo (sedia job, passerella, assistenza, piscina, docce e bagni accessibili)

Spiaggia libera a Milazzo (sedia job, assistenza, passerella, due stalli)

Lido Sea’s Sport, via Consolare Pompea a Fiumara Guardia (tre sedie job, passerella, docce accessibili, assistenza)

Lido Acquascivoli Tobogan, contrada Pietrenere a Giardini Naxos-Recanati (sedia job, gratis per persone con disabilità)

Spiaggia a Sant’Alessio Siculo (due sedie job, passerella)

Lido Sayonara Beach, Giardini Naxos (passerella, rampa)

Lido Mikonos Beach, Giardini Naxos (sedia job, passerella, lettini dedicati, due postazioni, area pavimentata, barca attrezzata e moto d’acqua, tavoli su misura, mappe tattili, wc a norma, menù senza glutine, video Lis, ausilio comunicazione aumentativa per disabilità cognitive)

Spiaggia Santa Teresa di Riva – Sant’Alessio Siculo: progetto Mare senza barriere (servizi, assistenza)

Lido Horcynus Orca in largo senatore Arena a Capo Peloritano (due sedie job, due solemar, passerella)

Villaggio Santa Margherita a Santa Margherita Marina, frazione di Messina (sedia job, passerella, cinque postazioni)

Lido Azzurro a Giardini Naxos (passerella, assistenza bagnino)

Spiaggia comunale di Oliveri (passerella, sedia job, bagno accessibile, area amici dell’autismo)

Lido Baiodéra, corso Cristoforo Colombo a Oliveri (sedia job, passerella, bagno accessibile)

Lido Le Ancore, corso Cristoforo Colombo a Oliveri (sedia job, passerella, bagno accessibile)

Lido La Spiaggetta a Messina (passerella)

Lido La Romantica, via Naxos a Giardini Naxos (sedia job, passerella, assistenza)

Spiaggia di Brolo (tre sedie job, passerella, docce, bagni, assistenza, parcheggio)

Lido Blue Beach a Brolo (sedia job, passerella)

Oasi Azzurra Village a San Saba (sedia job e passerella)

Lido Playa SoleLuna a Mazzeo, Taormina (sedia job, passerella, pedalò)

Lido Lime, lungomare Bucalo, Santa Teresa Riva (sedia job, passerella, assistenza, spogliatoio)

Spiaggia libera Orizzonti liberi a Barcellona Pozzo di Gotto, località Spinesante (sedia job)

Spiaggia San Saba Beach, via Lungomare San Saba (sedia job, passerella)

Spiaggia lungomare di Mazzeo a Taormina (sedia job, passerella)

Spiaggia No Limits, lungomare Ligabue a Capo d’Orlando (sedia job, passerella)

Spiaggia di Giampilieri Marina (sedia job, passerella)

Spiaggia di Galati Marina (sedia job, passerella)

Spiaggia Ringo di Messina (sedia job, passerella)

Spiaggia Paradiso Sant’Agata di Messina (sedia job, passerella)

Spiaggia Istituto marino di Messina (due sedie job, passerella)

Lido Spiaggia d’oro a Messina (due sedie job, passerella)

Villaggio Acqua Ladone, Messina (sedia job, passerella)

Villaggio Santo Saba, Messina (sedia job, passerella)

Villaggio Rodia, Messina (sedia job, passerella)

Spiaggia Capo Peloro, Messina (sedia job nel lido Punta Faro e nel lido Horcynus Orca; passerella [tre postazioni])

Spiaggia libera di San Pancrazio, Giardini Naxos (passerella)

Spiaggia Santa Margherita a Messina (sedia job, passerella [al lido ‘U paninaru])

Lido Blue Sea a Letojanni in via Luigi Rizzo (passerella)

Lido Recanati Beach contrada Rocce Nere a Giardini Naxos (passerella)

PALERMO

Lido L’ombelico del mondo, via Terza compagnia in località Mondello, a Palermo (sedia sand and street, passerella, assistenza, stallo, kit di salvataggio, sdraio dedicata)

Lido Darsena, Playa di Castellammare (due sedie job, passerella, solemar, assistenza)

Lido Onde Beach, via Regina Elena in località Mondello, a Palermo (sedia job, passerella, gratis per la persona con disabilità)

Lido Valdesi, piazza Valdesi in località Mondello, a Palermo (sedia job)

Lido Sirenetta, lungomare Mondello, a Palermo (sedia sand and street, passerella, stallo, kit di salvataggio, assistenza, sdraio dedicata)

Lido Sirenetta, viale dei Saraceni a Isola delle Femmine (sedia job, passerella, pedana, solemar, gratis per persona con disabilità e per una persona che accompagna [due postazioni])

Spiaggia libera lungomare Isola delle Femmine (sedia job e pedana)

Spiaggia libera lungomare Sant’Elia a Santa Flavia (passerella, solemar)

Lido Sunset Beach Lime a Termini Imerese (passerella)

Lido Acquamarina al lungomare di Mondello, a Palermo (sedia sand and street, passerella, stallo, kit di salvataggio, assistenza)

Lido Magagiari a Cinisi (sedia job, passerella, due postazioni)

Lido Tropical, lungomare di Capaci (sedia job, passerella)

Lido Poseidon, lungomare di Cefalù (sedia job, passerella)

Lido Vetrana, via Litoranea a Trabia (sedia job, passerella)

Spiaggia pubblica Zero Barriere a Balestrate (sedia job, assistenza [dalle 9 alle 14, dalle 16 alle 19])

Lido Bonito, via lungomare del Mediterraneo a Campo Felice di Roccella (passerella, solemar, cabina)

Spiaggia di Sant’Elia, via Torre a Santa Flavia (passerella)

RAGUSA

Spiaggia Maghialonga, contrada Randello a Marina di Ragusa (passerella)

Lido Margarita Beach, Marina di Ragusa (passerella)

Spiaggia pubblica, Passo Marinaro a Marina di Ragusa (passerella)

Spiaggia pubblica, piazza Mediterraneo a Marina di Modica (sedia job, assistenza con scivolo fino in acqua di due operatori/operatrici dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 18:30)

Spiaggia pubblica, piazza Torre a Marina di Ragusa (sedia job, passerella, pedana, assistenza di due operatori/operatrici dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 18:30)

Scogliera, lungomare Bisani a Marina di Ragusa, vicino pizzeria Holiday’s (passerella)

Scogliera, lungomare Bisani, Punta di Mola – Marina di Ragusa (passerella)

Lido Mojito, riviera Lanterna a Scoglitti (sedia job, assistenza di due operatori/operatrici dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 18:30)

Lido Stella marina, piazzale Orazio a Bruca, frazione di Scicli (sedia job, passerella)

Lido Otello, Santa Maria del Focallo, Ispica (sedia job, assistenza di due operatori/operatrici dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 18:30)

Lido Laola Beach, lungomare Mediterraneo a Marina di Ragusa (sedia job, passerella, solemare)

Lido Sabir Beach Club, riviera di Ponente a Donnalucata (sedia job)

Lido PataPata a Sampieri (sedia job, assistenza di due operatori/operatrici dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 18:30)

Lido La Capannina, via Largo Kamarina a Scoglitti (sedia job, passerella)

Spiaggia libera a Pozzallo (sedia job, passerella, assistenza di due operatori/operatrici dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 18:30)

Spiaggia libera lungomare Andrea Doria a Marina di Ragusa (sedia job, passerella, assistenza [due operatori/operatrici dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 18:30])

Spiaggia Marina di Acate (sedia job, passerella, assistenza di due operatori/operatrici dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 18:30)

Circolo velico Anemos di Scoglitti (sedia job)

Circolo velico a Marina di Ragusa (passerella)

Punta Braccetto, in via Salina a Scoglitti (passerella)

Spiaggia Pietrenere a Pozzallo (sedia job, passerella, assistenza)

Spiaggia Lido Aziz a Donnalucata (assistenza di due operatori/operatrici dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 18:30)

Lido Selene in località Casuzze a Santa Croce Camerina (sedia job, passerella)

Arenile di Punta Secca, lungomare Amerigo Vespucci a Santa Croce Camerina (sedia job, assistenza di due operatori/operatrici dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 18:30)

SIRACUSA

Sbocco 1-2-3-4 Area marina protetta del Plemmirio, via Caboto, via Vivaldi, via Doria località Fanusa a Siracusa (accesso battigia a mare con percorso, piazzuola di sosta, disabilità motoria percorribile in carrozzina elettrica e manuale, passerella, pedana, montaggio di uno scivolo autorizzato e idoneo, sedia job [Lido Fly Beach], solemar [associazione ValorAbile])

Sbocco 10-11 Area marina protetta del Plemmirio, via Marco Polo (passerella con accesso direttamente in acqua, solarium, posteggio auto, grado di accessibilità 70 per cento, grado di fruizione 100 per cento)

Sbocco 12 Area marina protetta del Plemmirio, via Vasco da Gama (piattoforma, scivolo in acqua, grado di accessibilità 80 per cento, grado di fruizione 100 per cento)

Sbocco 21 Area marina protetta del Plemmirio, traversa La tonnara (piattaforma, passerella con accesso in acqua, docce, solemar [associazione ValorAbile], grado di accessibilità 100 per cento, grado di fruizione 100 per cento)

Sbocco 22 Area marina protetta del Plemmirio, strada Capo Murro di Porco (passerella, piattaforma con accesso in acqua, parcheggio gratis, grado di accessibilità 60 per cento, grado di fruizione 100 per cento)

Sbocco 25 Area marina protetta del Plemmirio, via dei Diamanti (passerella, pedana, necessaria presenza accompagnatore/accompagnatrice, grado di accessibilità 70 per cento, grado di fruizione 90 per cento)

Sbocco 26 Area marina protetta del Plemmirio, via dei Diamanti (passerella ma consigliata assistenza, grado di accessibilità 70 per cento, grado di fruizione 90 per cento)

Sbocco 35 Area marina protetta del Plemmirio, via del Faro Massoliveri (passerella, necessaria presenza accompagnatore/accompagnatrice, solemar [associazione ValorAbile], grado di accessibilità al mare 100 per cento, grado di fruizione 70 per cento)

Lido Terrazza Fanusa – Fly Beach, via Cristoforo Colombo, località Fanusa, Siracusa (sedia job, passerella, bagnino, due postazioni gratuite [due lettini, un ombrellone, una sdraio] per la persona con disabilità e per due accompagnatori/accompagnatrici)

Lido Fontane Bianche (passerella, sedia job, bagnino)

Lido Sayonara a Fontane Bianche (sedia job, passerella, bagnino, due postazioni gratuite [due lettini, un ombrellone, una sdraio] per la persona con disabilità e per due accompagnatori/accompagnatrici)

Spiaggia libera Camomilla a Fontane Bianche (sedia job [da chiedere al vicino Lido Camomilla], passerella)

Lido Kukua Beach a Fontane Bianche (sedia job, passerella, bagnino, due postazioni gratuite [due lettini, un ombrellone, una sdraio] per la persona con disabilità e per due accompagnatori/accompagnatrici)

Lido Beach Arenella all’Arenella (sedia job, passerella, bagnino, due postazioni gratuite [due lettini, un ombrellone, una sdraio] per la persona con disabilità e per due accompagnatori/accompagnatrici)

Lido Finanza, contrada Isola a Siracusa (sedia job, passerella, bagnino, due postazioni gratuite [due lettini, un ombrellone, una sdraio] per la persona con disabilità e per due accompagnatori/accompagnatrici)

Lido Varco 23, strada Capo Murro di Porco 192 in zona Plemmirio, a Siracusa (sedia job, passerella, bagnino, due postazioni gratuite [due lettini, un ombrellone, una sdraio])

Sbarcadero Santa Lucia, porto Lachio a Siracusa (sedia job, passerella)

Spiaggetta Aretusa a Ortigia, Siracusa (sedia job [Zefiro Solarium], passerella)

Lido Nuovo in via dei lidi a Fontane Bianche (sedia job)

Lido Blu White a Portopalo di Capo Passero (passerella)

Lido Morghella a Pachino (sedia job, passerella)

Lido Santa Maria a Marzamemi (passerella)

Lido Azzurro a Noto Marina (sedia job, passerella)

Lido Agua Beach in contrada Reitani a San Lorenzo (sedia job, bagnino)

Spiaggia comunale Marina di Priolo (sedia job, passerella, assistenza)

Spiaggia libera Lungomare Tremoli in via Sandro Pertini ad Avola (sedia job, passerella, assistenza)

Lido della marina militare a Punta Izzo ad Augusta (sedia job)

Spiaggia libera del borgo marinaro di Avola, in contrada Zuccara (sedia job, passerella, assistenza)

Lido Il Triangolo ad Agnone Bagni, Augusta (sedia job, passerella)

Spiaggia libera a Portopalo in contrada Scalo Mandria (passerella)

Spiaggia libera di Vendicari – Noto

Lido Isola blu in contrada Bove Marino a Marzamemi (sedia job, passerella)

Spiaggia Morghella a Pachino (sedia job, passerella)

Spiaggia della Spinazza a Marzamemi (passerella)

Lido Kalè Beach Club a Portopalo (passerella)

Lido Eden in piazza Esedra ad Avola (sedia job, passerella)

Lido Joy Beach in contrada Piccio ad Avola (sedia job, passerella)

Lido Sol Leone ad Avola (passerella)

Spiaggia libera a Lido di Noto (sedia job, passerella, assistenza alla balneazione)

Spiaggia pubblica (seconda scaletta) a Lido di Noto (due sedie job, passerella, assistenza alla balneazione)

Lido Abbronzatissima a Lido di Noto (sedia job, passerella)

Lido SunSet Beach a Lido di Noto (passerella)

Spiaggia villaggio Settebello ad Agnone Bagni (sedia job)

TRAPANI

Spiaggia Mazara del Vallo

Spiaggia libera in località Cornino-Custonaci (sedia job)

Lido Burrone, strada costiera di Mezzogiorno a Favignana (sedia job, passerella)

Lido Ohana, lungomare Playa a Castellammare del Golfo (due sedie job, passerella, solemar, assistenza)

Lido Coco Loco Beach in piazza Favoroso a Campobello di Mazara (sedia job, sedia sand&sea, passerella, solemar, docce accessibili, personale qualificato)

Spiaggia libera litoranea lungomare San Vito Lo Capo (sedia sand&sea, tiralò, mappa tattile, diver diving, assistenza, bagni e docce accessibili)

Spiaggia pubblica circolo La Traina a San Vito Lo Capo (gommone per escursione, furgone nove posti per tour, otto sedie job, due sedie sand&sea, un tiralò, assistenza e personale qualificato)

Lido Marina Club in via Vincenzo Florio a Marsala (sedia job, solemare, passerella, bagni e doccia accessibili)

Lido Monnalisa lungomare est in zona Tre Fontane a Campobello di Mazara (sedia job, passerella, bagni e doccia accessibili)

Lido South Beach, litorale sud a Marsala (sedia job, passerella, docce accessibili)

Lido Shurhuq a Pantelleria (spiaggine, pedana parzialmente accessibile)

Lido Erice Smile lungomare Dante Alighieri a Erice (sedia job, passerella, docce e bagni accessibili)

Lido Gazebo, via Nicolò Gentile in zona Tre Fontane a Campobello di Mazara (due sedie solemar, passerella, bagni e docce accessibili, personale specializzato)

Lido Pirata, via Playa a Castellammare del Golfo (sedia job, passerella).

SPIAGGE ANIMAL FRIENDLY

AGRIGENTO

Casa Malerba in contrada FaccioMare a Palma di Montechiaro

Spiaggia libera per cani di Porto Empedocle

Località Spiaggetta di Porto Empedocle

CATANIA

Lido Azzurro, viale Kennedy a Catania

Lido Le Palme, viale Kennedy a Catania

MESSINA

Lido Acquascivoli Tobogan, contrada Pietrenere a Giardini Naxos (gratis per le persone con disabilità)

Lido Playa SoleLuna a Mazzeo (passerella)

Spiaggia delle Spiagge nere a Vulcano

Lido Vengo anch’io a Messina

Spiaggia di Pluto a Brolo

PALERMO

Lido L’ombelico del mondo, via Terza compagnia in località Mondello, a Palermo

RAGUSA

Spiaggia zona delle giostre a Marina di Ragusa

SIRACUSA

Dog club al Lido Nuovo, in viale dei lidi a Fontane Bianche (solo piccola taglia)

Lido Varco 23, strada Capo Murro di Porco 192 in zona Plemmirio, a Siracusa (scogliera, solo piccola taglia)

Lido SunSet Beach a Lido di Noto (piccola taglia)

TRAPANI

Bau bau beach a Castellammare del Golfo

Lido Marakaibbo al Villaggio stella d’oro a Marsala

Lido Paradiso al lungomare di Trapani

Lido Monnalisa lungomare est in zona Tre Fontane a Campobello di Mazara