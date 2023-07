Spiagge e lidi accessibili ai disabili, ecco la mappa. «Tutti devono poter godere della bellezza»

«L’obiettivo è promuovere un turismo accessibile per tutti e un’accoglienza di qualità superando gli ostacoli che impediscono di godere a pieno di tutta la bellezza del territorio siciliano». Un obiettivo che ormai da nove anni porta avanti l’associazione Sicilia Turismo per Tutti mappando tutte le strutture balneari dell’isola che sono fruibili (del tutto o in parte) anche da persone con vari tipi di disabilità. Non solo motorie ma anche psichiche e relazionali. Con il progetto Sicilia mare per tutti, se ne contano 179, di cui 78 pubbliche e 92 private disseminate in varie province. Un incremento di oltre il 10 per cento rispetto ai dati dell’anno precedente. Dati che vengono raccolti insieme rappresentanti di alcune realtà come l’ente nazionale sordi, l’unione ciechi e ipovedenti e altre associazioni di persone con disabilità. «Non basta più che le spiagge siano dotate di servizi necessari per le persone con disabilità motoria – commenta Lo Bianco – ma è necessario che abbiano anche una serie di altri requisiti che le rendano davvero alla portata di tutti».

Dalle passerelle in legno per arrivare al bagnasciuga in carrozzina agli scivoli per entrare in acqua, dalle sedie job ai servizi igienici e alle docce dedicati. «L’auspicio è che vengano installate anche delle pedane tattili che permettano – sottolinea la presidente di Sicilia Turismo per Tutti – alle persone cieche di orientarsi in autonomia negli spazi e fruire di tutti i servizi, e degli ausili visivi per le persone sorde». Ci sono poi altre attenzioni che si dovrebbero avere per rendere i luoghi davvero accessibili a tutti. «Non giudicare mai gli atteggiamenti e comportamenti che possono risultare inusuali o inadatti al contesto. Le persone con particolare sindrome (down, autismo) – aggiunge Lo Bianco – possono avere la tendenza ad abbracciare e toccare anche gli sconosciuti. È compito di tutto il personale saper rispondere, in modo corretto e rispettoso della privacy, a eventuali segnalazioni di ospiti della struttura».

Ecco l’elenco completo – suddiviso per provincie – delle spiagge e dei lidi accessibili. E anche la lista delle spiagge animal friendly in Sicilia.

AGRIGENTO

Spiaggia libera a San Leone in viale delle Dune – via Mar Nero (sedia job, passerella)

Lido Kaeso a Puntagrande, Realmonte (pedana, passerella, postazione)

Lido Marajà a Puntagrande, Realmonte (sedia job e passerella)

Lido Mayata a Puntagrande, Realmonte (sedia job e passerella)

Spiaggia libera a Puntagrande, Realmonte (passerella)

Spiaggia libera nel borgo marinaro di Siculiana marina (sedia job, passerella, assistenza)

Lido Oceano a San Leone (sedia job e passerella)

Spiaggia libera Marianello a Licata (passerella)

Lido Le timpe a Marianello, Licata (passerella)

Lido Alikis Beach Club a Marianello, Licata (sedia job, passerella, servizi igienici accessibili)

Lido Miramare a Policia, Licata (sedia job, passerella, sand&sea

Lido Rossello, Realmonte (sedia job e passerella)

Riserva naturale Torre Salsa, Siculiana (sedia job, passerella)

Siculiana Marina (sedia job, passerella)

Lido Oasi Beach, Playa Licata (passerella)

Spiaggia antistante piazzale Giglia a San Leone (sedia job e passerella)

Lido Giallonardo a Baia delle Sirene, Realmonte (sedia job, passerella)

Lido Zanzibar, spiaggia Policia a Licata (sedia job, passerella, bagni)

Lido Cannatello beach, contrada Fiume a Naro (sedia job e passerella)

Lido Havalivbre (sedia job)

Lido Bellevue a Eraclea Minoa (passerella e sedia job)

Lido Baia del Kaos a Porto Empedocle (passerella)

Lido Garibaldi a Eraclea Minoa (passerella, sedie job, assistenza, bagni)

Holiday Park a San Leone (passerella, sedia job)

Spiaggia Trampolino via lungomare Todaro, Marina di Palma di Montechiaro (sedia job, passerella)

Spiaggia pubblica piazzale Marinella a Porto Empedocle (passerella)

Spiaggia pubblica via Salsetto a Porto Empedocle (passerella)

Spiaggia di Bovo Marina a Montallegro (sedia job e passerella)

CALTANISSETTA

Lido Panama Beach in contrada Tenutella, Piano marina a Butera (passerella)

CATANIA

Lido Azzurro viale Kennedy alla Playa di Catania (passerella)

Spiaggia Passerella a San Giovanni Li Cuti (passerella)

Spiaggia del Lungomare di Ognina a Catania

Spiagge libere viale Kennedy a Catania (sedia job e passerella)

Lido Venice Beach al lungomare Fondachello di Mascali (passerella)

Lido Don Bosco, viale Kennedy a Catania (passerella)

Lido Arcobaleno, viale Kennedy a Catania (sedia job e passerella)

Lido Europa, viale Kennedy a Catania (sedia job e passerella)

Lido Nike Village, viale Kennedy a Catania (sedia job e passerella)

Lido Le Capannine, viale Kennedy a Catania (sedia job, passerella, gratuità per persona con disabilità)

Lido Internazionale, viale Kennedy a Catania (sedia job, passerella, assistenza)

Lido Verde, viale Kennedy a Catania (sedia job e passerella)

Spiaggia Cocole (solarium) a Santa Tecla (sedia tiralò, passerella e assistenza)

Lido Luna Rossa, lungomare Fondachello a Mascali (sedia job, bagnino, assistenza e passerella)

MESSINA

Spiaggia Libera a Roccalumera (due sedie job)

Lido La Fenice a Milazzo (sedia job, passerella, assistenza, piscina, docce e bagni accessibili)

Lido Sea’s Sport, via Consolare Pompea a Fiumara Guardia (3 sedie job, passerella, docce accessibili, assistenza)

Lido Acquascivoli Tobogan, contrada Pietrenere a Giardini Naxos (sedia job, gratis per persone con disabilità)

Spiaggia Sant’Alessio (due sedie job, passerella)

Spiaggia Santa Teresa di Riva (servizi e assistenza)

Lido Horcynus Orca in largo senatore Arena a Capo Peloritano (due sedie job, due solemar, passerella)

Villaggio Santa Margherita (sedia job, passerella)

Lido Azzurro di Giardini Naxos (passerella, assistenza, bagnino)

Spiaggia comunale di Oliveri (passerella, sedia job, bagno accessibile, area amici dell’autismo)

Lido Baiodéra, corso Cristoforo Colombo a Oliveri (sedia job, passerella, bagno accessibile)

Lido Le Ancore, corso Cristoforo Colombo a Oliveri (sedia job, passerella, bagno accessibile)

Lido La Spiaggetta a Messina (passerella)

Lido La Romantica, via Naxos a Giardini Naxos (sedia job, passerella, assistenza)

Spiaggia di Brolo (sedia job, passerella, docce, bagni, assistenza)

Oasi Azzurra Village a San Saba, Messina (sedia job e passerella)

Lido Playa SoleLuna a Mazzeo, Taormina (sedia job, passerella, pedalò)

Lido Lime, lungomare Bucalo, Santa Teresa Riva (sedia job, passerella, assistenza, spogliatoio)

Spiaggia libera Orizzonti liberi a Barcellona Pozzo di Gotto, località Spinesante (sedia job)

Spiaggia San Saba Beach, via Lungomare San Saba (sedia job, passerella)

Spiaggia lungomare di Mazzeo a Taormina (sedia job, passerella)

Spiaggia No Limits, lungomare Ligabue a Capo d’Orlando (sedia job, passerella)

Spiaggia di Giampilieri Marina (sedia job, passerella)

Spiaggia di Galati Marina (sedia job, passerella)

Spiaggia Ringo di Messina (sedia job, passerella)

Spiaggia Istituto marino di Messina (sedia job, passerella)

Spiaggia D’oro a Messina (sedia job, passerella)

Villaggio Acqua Ladone, Messina (sedia job, passerella)

Villaggio Santo Saba, Messina (sedia job, passerella)

Villaggio Rodia, Messina (sedia job, passerella)

Spiaggia Capo Peloro, Messina (sedia job, passerella)

Spiaggia libera di San Pancrazio, Giardini Naxos (passerella)

Spiaggia Santa Margherita, Giardini Naxos (passerella)

Lido Blue Sea a Letojanni in via Luigi Rizzo (passerella)

Lido Recanati Beach contrada Rocce Nere a Giardini Naxos (passerella)

PALERMO

Lido L’ombelico del mondo, via Terza compagnia a Mondello (sedia job, passerella, assistenza)

Lido Darsena, Playa di Castellammare (due sedie job, passerella, solemar, assistenza)

Lido Onde Beach, via Regina Elena a Mondello (sedia job, passerella, gratis per la persona con disabilità)

Lido Valdesi, piazza Valdesi a Mondello (sedia job)

Lido Sirenetta, lungomare Mondello (sedia job, passerella)

Lido Sirenetta, viale dei Saraceni a Isola delle Femmine (sedia job, passerella, pedana, solemar, gratis per persona con disabilità, necessaria prenotazione)

Spiaggia libera lungomare Isola delle Femmine (sedia job e pedana)

Spiaggia libera lungomare Sant’Elia a Santa Flavia (passerella, solemar)

Lido Sunset Beach Lime a Termini Imerese (passerella)

Lido Acquamarina al lungomare di Mondello (passerella)

Lido Magagiari a Cinisi (sedia job, passerella)

Lido Poseidon al lungomare di Cefalù (sedia job, passerella)

Lido Vetrana, via Litoranea a Trabia (sedia job, passerella)

Spiaggia Balestrate, lungomare Felice D’Anna a Partinico (sedia job, assistenza)

Lido Bonito, via lungomare del Mediterraneo a Campo Felice di Roccella (passerella, solemar, cabina)

Spiaggia di Sant’Elia, via Torre a Santa Flavia (passerella)

RAGUSA

Lido Margarita Beach, Marina di Ragusa (passerella)

Spiaggia pubblica, piazza Mediterraneo a Marina di Modica (sedia job, assistenza con scivolo fino in acqua)

Spiaggia pubblica piazza Torre, Marina di Ragusa (sedia job, passerella, pedana, assistenza)

Lido Mojito, riviera Lanterna a Scoglitti (sedia job, assistenza)

Lido Stella marina, piazzale Orazio a Bruca frazione di Scicli (sedia job, passerella)

Lido Otello, Santa Maria del Focallo – Ispica (sedia job, assistenza)

Lido Laola Beach, lungomare Mediterraneo a Marina di Ragusa (sedia job, passerella)

Lido Sabir Beach Club, riviera di Ponente a Donnalucata (sedia job)

Lido La Capannina, via Largo Kamarina a Scoglitti (sedia job, passerella)

Spiaggia libera a Pozzallo (sedia job, passerella)

Spiaggia Marina di Acate (sedia job, passerella, assistenza)

Circolo velico Anemos di Scoglitti (sedia job)

Spiaggia Pietrenere a Pozzallo

Spiaggia Lido Aziz a Donnalucata

Lido Selene a Santa Croce Camerina (sedia job, passerella)

Arenile di Punta Secca a Santa Croce Camerina (sedia job, assistenza)

SIRACUSA

Sbocco 1-2-3-4 via Caboto, via Vivaldi, via Doria località Fanusa a Siracusa (accesso battigia a mare con percorso, piazzuola di sosta, passerella, pedana, scivolo, sedia job, solemar)

Sbocco 10-11 via Marco Polo (passerella, solarium, posteggio auto)

Sbocco 12 via Vasco da Gama (piattoforma, scivolo)

Sbocco 21 traversa La tonnara (piattaforma, passerella, docce)

Sbocco 22, strada Capo Murro di Porco (passerella, piattaforma, parcheggio grati)

Sbocco 25, via dei Diamanti (passerella, pedana, necessaria presenza accompagnatore)

Sbocco 26, via dei Diamanti (passerella)

Sbocco 35, via del Faro Massoliveri (passerella, necessaria presenza accompagnatore, solemar e sedia job su richiesta)

Lido Terrazza Fanusa, via Cristoforo Colombo (sedia job, rampa, bagnino, solemar)

Lido Fontane Bianche (passerella, sedia job, bagnino)

Lido Sayonara a Fontane Bianche (sedia job, passerella, bagnino)

Spiaggia libera Camomilla a Fontane Bianche (sedia job, passerella)

Lido Kukua Beach a Fontane Bianche (sedia job, passerella)

Lido Beach Arenella all’Arenella (sedia job, passerella)

Sbarcadero Santa Lucia a Siracusa (sedia job, passerella)

Spiaggetta Aretusa in Ortigia (sedia job, passerella)

Lido Nuovo a Fontane Bianche (sedia job)

Lido Blu White a Portopalo di Capo Passero (passerella)

Lido Morghella a Pachino (sedia job, passerella)

Lido Santa Maria a Marzamemi (passerella)

Lido Azzurro a Noto marina (sedia job, passerella)

Lido Agua Beach in contrada Reitani a San Lorenzo (sedia job, bagnino)

Spiaggia comunale Marina di Priolo (sedia job, passerella, assistenza)

Spiaggia libera Lungomare Tremolo in via Sandro Pertini ad Avola (sedia job, passerella, bagnino)

Lido della marina militare a Punta Izzo ad Augusta (sedia job)

Spiaggia libera del borgo Marino di Avola in contrada Zuccara (sedia job, passerella, bagnino)

Lido Il Triangolo ad Agnone Bagni, Augusta (sedia job, passerella)

Spiaggia libera a Portopalo in contrada Scalo Mandria (passerella)

Spiaggia libera di Vendicari – Noto

Lido Isola blu in contrada Bove Marino – Noto/Marzamemi (sedia job, passerella)

Lido Kalè Beach club a Portopalo (passerella)

Lido Eden in piazza Esedra ad Avola (sedia job, passerella)

Lido Joy Beach ad Avola in contrada Piccio (sedia job, passerella)

Lido Sol Leone ad Avola (passerella)

Spiaggia libera lido di Noto (sedia job, passerella, assistenza)

Lido Abbronzatissima a Noto (due sedie job, passerella, assistenza)

Lido SunSet Beach a Noto (passerella)

Spiaggia villaggio Settebello ad Agnone Bagni (sedia job)

TRAPANI

Spiaggia Mazara del Vallo

Lido Paradiso lungomare di Trapani (sedia job, passerella)

Spiaggia libera a Custonaci (sedia job)

Lido Burrone, strada costiera di Mezzogiorno a Favignana (sedia job, passerella)

Lido Ohana, lungomare Playa a Castellammare del Golfo (sedia job, passerella, solemar, assistenza)

Lido Coco Loco Beach in piazza Favoroso a Campobello di Mazara (sedia job, sedia sand&sea, passerella, solemar, assistenza)

Spiaggia libera litoranea lungomare San Vito Lo Capo (sedia job, sedia sand&sea, tiralò, mappa tattile, diver diving, assistenza, bagni e docce)

Spiaggia pubblica circolo La Traina a San Vito Lo Capo (gommone per escursione, furgone nove posti per tour)

Lido Marina Club a Marsala in via Vincenzo Florio (sedia job, passerella, bagni, docce)

Lido Monnalisa lungomare est a Tre Fontane (sedia job, passerella, bagni e docce)

Lido South Beach, litorale sud a Marsala (sedia job, passerella, bagni e docce)

Lido Shurhuq a Pantelleria (pedana parzialmente accessibile)

Lido Erice Smile lungomare Dante Alighieri a Erice (sedia job, passerella, docce, bagni)

Lido Gazebo a Campobello di Mazara in via Nicolò Gentile (sedia job, passerella, solemar, bagni, docce)

Lido Pirata, via Playa a Castellammare del Golfo (sedia job, passerella).

SPIAGGE ANIMAL FRIENDLY

AGRIGENTO

Casa Malerba in contrada FaccioMare a Palma di Montechiaro

Spiaggia libera per cani di Porto Empedocle

Località Spiaggetta di Porto Empedocle

CATANIA

Lido Azzurro, viale Kennedy a Catania

Lido Le Palme, viale Kennedy a Catania

MESSINA

Lido Acquascivoli Tobogna, contrada Pietrenere a Giardini Naxos

Lido Playa SoleLuna a Mazzeo

Spiaggia delle Spiagge nere a Vulcano

Lido Vengo anch’io a Messina

Spiaggia di Pluto a Blolo

PALERMO

Lido L’ombelico del mondo, via terza compagnia a Mondello

RAGUSA

Spiaggia zona delle giostre a Marina di Ragusa

SIRACUSA

Dog club al Lido Nuovo, in viale dei lidi a Fontane Bianche (solo piccola taglia)

Spiaggia libera Bau Bau Beach (con ombrellone, sedia e ciotola) a Priolo Gargallo

TRAPANI

Bau bau beach a Castellammare del Golfo

Lido Marakaibbo al Villaggio stella d’oro a Marsala

Lido Paradiso al lungomare di Trapani