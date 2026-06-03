Immagine generata con l'intelligenza artificiale

Violenta rissa a Marzamemi: più di venti persone coinvolte

03/06/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Serata di festa conclusa con una rissa a Marzamemi, borgo marinaro frazione di Pachino, in provincia di Siracusa. La notte tra il 2 e il 3 giugno una rissa ha coinvolto circa venti persone nel cuore del borgo marinaro. L’episodio si è verificato intorno alla mezzanotte in via Regina Elena, una delle strade più frequentate della località turistica del Siracusano.

La ricostruzione della rissa a Marzamemi

Secondo quanto emerso, alla rissa a Marzamemi avrebbero preso parte esclusivamente cittadini italiani. La scena è stata osservata da numerosi clienti e gestori dei locali della zona. Ed è stata ripresa anche dalle telecamere di videosorveglianza presenti lungo la via. Sul posto sono intervenute due ambulanze del servizio di emergenza sanitaria per prestare soccorso ad alcuni feriti.

In via Regina Elena sono arrivati anche gli agenti della polizia che hanno riportato la situazione alla calma e avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dei fatti e individuare eventuali responsabilità. Centinaia le persone presenti al momento del tafferuglio. Alcuni turisti, spaventati dall’improvvisa esplosione della violenza, si sono allontanati rapidamente dall’area per mettersi in sicurezza. Sono in corso le verifiche degli investigatori anche attraverso l’analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

L`oroscopo di Marco Amato

Agenda Formazione

Nuove opportunità di lavoro in Sicilia: i corsi di formazione in edilizia, verde e segreteria
di

Inserirsi per la prima volta nel mondo del lavoro. O tornarci, aggiornando le proprie competenze e qualifiche professionali. L’obiettivo occupazione si fa concreto in alcuni settori e territori, con una domanda di personale qualificato che continua a crescere. E, adesso, è raggiungibile con un nuovo strumento: l’avviso 1 POC 2026 della Regione, per la realizzazione […]

Business in chiaro

Nuova Sabatini 2026, accesso al credito agevolato per le imprese: i punti da non trascurare
di

In un contesto economico in cui l’accesso al credito resta uno dei principali ostacoli alla crescita delle imprese, la Nuova Sabatini si conferma anche per il 2026 come una delle misure pubbliche più utilizzate per sostenere gli investimenti produttivi. Si tratta di uno strumento che, negli anni, dimostra una continuità rara nel panorama degli incentivi […]

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze