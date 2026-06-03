Catania, incendio in una palazzina: fiamme partite dalla mansarda

Incendio in una palazzina a Catania oggi pomeriggio. I vigili del fuoco del comando provinciale di Catania sono intervenuti, nel tardo pomeriggio di oggi, per un incendio sviluppatosi in un edificio a due piani, in piazza Malerba. Nei pressi dell’incrocio tra le vie Di Prima e Ventimiglia nel capoluogo etneo. Le squadre dei vigili del fuoco hanno provveduto a estinguere il rogo e mettere in sicurezza lo stabile. A supporto sono state inviate una squadra dal distaccamento Sud, un’autobotte e un’autoscala dalla sede centrale del comando provinciale.

L’incendio in una palazzina a Catania

L’incendio si è sviluppato nella mansarda dell’edificio. Una persona residente nell’appartamento interessato dall’incendio è stata tratta in salvo dai vigili del fuoco e consegnata alle cure degli operatori sanitari del servizio 118, intervenuti sul posto con un’ambulanza. Le cause dell’incendio sono ancora in corso di accertamento. Sul posto sono presenti anche gli agenti della polizia che hanno già avviato le indagini e stanno raccogliendo elementi utili per la ricostruzione.