Da oltre dieci anni niente concorsi per dirigenti psicologi: «Il precariato incide pure sulle cure»

24/12/2025 di , Tempo di lettura 3 min

Da oltre dieci anni in Sicilia non si bandiscono e concludono concorsi pubblici ordinari per dirigenti psicologi. Un vuoto che ha trasformato l’eccezione in regola e che oggi emerge nero su bianco in un report ufficiale dell’ordine degli psicologi della Regione Siciliana, inviato all’assessorato alla Salute: un documento che fotografa un sistema di reclutamento bloccato, segnato da precarietà strutturale e da un ricorso massiccio a procedure straordinarie.

Il caso Sicilia e l’assenza di concorsi per dirigenti psicologi

L’ordine degli psicologi, attraverso una consulta appositamente nominata, ha scandagliato le procedure di reclutamento delle Aziende sanitarie siciliane nell’arco degli ultimi 15 anni. «Per quanto verificabile dagli atti e dalla documentazione pubblicamente accessibile – si legge nel report dell’ordine – non risultano concorsi ordinari per dirigente psicologo effettivamente portati a termine con prove concorsuali concluse e graduatorie definitive». Un vuoto che fa rima con bandi pubblicati e poi revocati, riduzioni di posti e rettifiche. Procedere che passano anche per il pagamento di una tassa per la partecipazione a fronte di bandi non conclusi. Nelle altre regioni italiani la cartina al tornasole è diametralmente opposta. In Lombardia, Lazio e Toscana – ma anche in altri territori – sono stati banditi ed espletati i concorsi ordinari, costituendo graduatorie e consentendo l’accesso dall’esterno alla dirigenza psicologica.

La stabilizzazione come «canale strutturale»

La stabilizzazione dei dirigenti psicologi è possibile ma prevista come misura straordinaria. L’obiettivo è quello di stabilizzare il personale precario, ma con anni di servizio, trasformando contratti a termine in rapporti a tempo indeterminato. Tuttavia questa procedura, come denunciato dall’ordine, sollevando preoccupazioni sulla trasparenza e l’ingresso di nuove leve. Per analizzare l’utilizzo della stabilizzazione come «canale strutturale» l’ordine ha analizzato i dati dell’Asp di Palermo, la più grande della Sicilia per territorio e popolazione. Nei due trienni – 2021/2023 e 2024/2026 – «vengono programmati 112 posti vacanti complessivi – spiegano nel report – di questi, 109 risultano destinati a procedure di stabilizzazione e solo 3 espressamente riservati all’accesso dall’esterno tramite concorso. In altri termini, a fronte di un fabbisogno che aumenta sensibilmente, oltre il 97 per cento delle coperture programmate passa per stabilizzazioni, mentre il canale ordinario del concorso pubblico risulta marginale».

Lavoro precario sinonimo di cure precarie

Nel report si pone l’accento sulle conseguenze della prassi del reclutamento tramite stabilizzazioni. Un precariato strutturale che incide sulla dignità professionale e aumenta stress e rischio di burnout; una possibile discontinuità delle cure, con ricadute sui percorsi terapeutici più delicati; una riduzione di trasparenza ed equità nell’accesso, dovuta all’assenza di graduatorie concorsuali ordinarie e di strumenti come lo scorrimento delle stesse.

La presidente dell’ordine degli Psicologi di Sicilia, Enza Zarcone, definisce il report «un atto di trasparenza verso professionisti e cittadini, che porta alla luce una criticità non più solo tecnica». La «continuità delle cure e la qualità dei servizi – sottolinea – dipendono da un reclutamento regolare e imparziale». Le stabilizzazioni sono uno strumento utile ma devono restare straordinarie, «per non cristallizzare il precariato e penalizzare le nuove generazioni». Da qui l’appello a istituzioni e politica regionale per programmare concorsi ordinari chiari e regolari.

