Assessorato regionale alla Salute

«In quella che è un’immensa tragedia, che come istituzioni ci richiama a fare ancora di più contro i femminicidi, dobbiamo essere grati ad Alessandra Bruno. Il suo gesto di grande generosità, infatti, ha permesso di salvare cinque vite. La sua scelta di donare gli organi, espressa al momento del rinnovo della carta d’identità, rappresenta la testimonianza concreta di una cultura della donazione sempre più radicata. Anche in Sicilia».

Lo ha dichiarato l’assessore alla Salute della Regione Siciliana, Marcello Caruso. Commentando così il consenso che era stato espresso dalla donna uccisa a Misterbianco, nel Catanese, dal marito. Gli organi, prelevati all’ospedale Garibaldi di Catania, sono stati trapiantati su pazienti in Sicilia e in altre regioni. Tutte le fasi sono state coordinate dal Centro regionale trapianti. «Alessandra Bruno ci ha mostrato cosa significhi dare speranza e salvare vite. Invitandoci a riflettere sui valori della solidarietà e della generosità e a contribuire, tutti quanti, per il bene comune. Un esempio che siamo chiamati a seguire» conclude Caruso.