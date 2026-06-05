Palermo: truffa allo zooprofilattico, sequestri per 175mila euro

05/06/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Sequestro di beni per 175 mila euro nei confronti dell’ex direttore dell’istituto zooprofilattico Salvatore Seminara e dei due dirigenti Maria Daniela Costantino e Gioacchino Basile. I finanzieri del nucleo di polizia economico finanziaria di Palermo hanno eseguito l’ordinanza firmata dal gip su richiesta dai procuratori europei Amelia Luise e Geri Ferrara. Secondo l’accusa la somma sarebbe il profitto di una truffa aggravata su fondi europei erogati dallo Stato.

Le indagini hanno riguardato la gestione dei finanziamenti messi a disposizione dalla Regione siciliana e da un’organizzazione internazionale per la tutela della sanità pubblica veterinaria per la realizzazione di diverse progettualità nello specifico settore. In particolare, è emerso come gli indagati avrebbero, nel periodo 2022 – 2025, indebitamente ottenuto, anche tramite artifizi e raggiri.

Risorse pubbliche successivamente riutilizzate per l’aumento dei propri compensi, nonché per l’affidamento di incarichi e consulenze per attività, in precedenza, svolte all’interno dell’ente. Tale organizzazione privata, che impiegava tutte le persone coinvolte, si presentava come il legittimo ente preposto alla prevenzione delle malattie infettive, duplicando di fatto le competenze dell’istituto pubblico.

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