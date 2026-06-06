Occupazione abusiva di suolo pubblico da parte di un chiosco a Catania. La scoperta è stata fatta dalla polizia durante le verifiche nella zona di viale Colonna nel quartiere San Giorgio del capoluogo etneo.

L’occupazione abusiva di suolo del chiosco a Catania

Nel corso del controllo, è stato individuato un chiosco-bar che occupava un’intera area di sosta pubblica. Il titolare aveva installato abusivamente un tendone per i clienti, fissandolo direttamente in strada, come se fosse un prolungamento esterno del bar. Sotto al tendone, erano stati disposti tavoli, sedie, pedane e, persino, quattro frigoriferi per la vendita di alcolici di ogni tipo. Dagli accertamenti sulla licenza è emerso che il titolare era in possesso esclusivamente di un’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di ambulante. Dunque, non avrebbe potuto realizzare alcuna installazione esterna.

Pertanto, la polizia locale annonaria ha contestato la trasformazione dell’attività da itinerante a posto fisso, la mancanza di licenza e l’occupazione abusiva di suolo pubblico. I poliziotti hanno assicurato una cornice di sicurezza per l’eliminazione di tutte le strutture e le installazioni abusive. Mentre i frigoriferi, i tavolini e le sedie sono stati posti sotto sequestro amministrativo.

Gli altri controlli

Non solo l’occupazione abusiva del suolo da parte del chiosco a Catania. La polizia ha coordinato un’attività di controllo del territorio che si è sviluppata nel quartiere San Giorgio di Catania. L’intervento rientra tra le azioni di prevenzione e repressione di episodi di criminalità e illegalità diffusa, predisposte dalla questura di Catania in tutti i quartieri della città. A coordinare le operazioni di controllo sono stati i poliziotti della squadra volanti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura di Catania. Con il sostegno dei poliziotti del reparto prevenzione crimine Sicilia Orientale e in sinergia con gli agenti dei servizi Viabilità e Annona della polizia municipale.

I verbali agli automobilisti indisciplinati

Il controllo ha permesso di identificare 58 persone, molte delle quali con precedenti penali o di polizia, e di rilevare molteplici infrazioni al Codice della strada. Nello specifico, sono stati elevati 14 verbali ad automobilisti indisciplinati. Sorpresi alla guida senza patente perché mai conseguita, con patente scaduta o sprovvisti di copertura assicurativa per la responsabilità civile o di revisione periodica del mezzo. Inoltre, sono stati fermati alcuni conducenti di scooter che non indossavano il casco protettivo.