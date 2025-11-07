Sedicenne ucciso a Capizzi: fiaccolata per Giuseppe Di Dio. Presenti tanti giovanissimi 

07/11/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Una folla silenziosa ha partecipato alla fiaccolata organizzata a Capizzi in memoria di Giuseppe Di Dio, il sedicenne ucciso sabato scorso mentre era davanti a un bar con altri giovani. Una morte assurda, non era lui l’obiettivo, che ha lasciato sgomenta e incredula la comunità del centro nebroideo. Il giorno dopo i funerali, tantissime persone si sono ritrovate di nuovo per stringersi attorno alla famiglia del ragazzo e per ricordare Giuseppe. È stata anche l’occasione per chiedere maggiore attenzione alle istituzioni.

Giuseppe Di Dio fiaccolata

Il corteo silenzioso, con striscioni e cartelli, è partito dal piazzale Tre Croci e si è snodato lungo le strade del centro fino ad arrivare a piazza San Giacomo dopo una sosta in via Roma, la strada dove si è verificato l’omicidio di Giuseppe Di Dio. Tantissimi ragazzi, rappresentanti di associazioni e sindaci del comprensorio hanno partecipato alla fiaccolata, organizzata dai giovani della parrocchia e di alcune associazioni del luogo. 

