Ucciso un 16enne a colpi di pistola in provincia di Messina

Ucciso un 16enne a Capizzi, in provincia di Messina. La vittima è Giuseppe Di Dio, ammazzato a colpi di pistola ieri sera in via Roma a Capizzi, piccolo Comune che si trova nei monti Nebrodi. Un’altra persona è stata ferita. I carabinieri avrebbero già fermato tre persone.

I primi dettagli sul 16enne ucciso

Secondo una prima ricostruzione, la vittima, studente 16enne dell’istituto alberghiero, era davanti a un bar in via Roma quando sarebbe giunta un’automobile con tre persone a bordo. Una di queste è scesa e avrebbe esploso colpi di arma da fuoco uccidendo il sedicenne e ferendo un altro giovane. Le indagini dei carabinieri sono coordinate dalla procura di Enna.

La vittima forse uccisa per errore

A sparare al ragazzo sarebbe stato avrebbe un giovane di 20 anni che era col fratello di 18 anni e col padre, e tutti e tre sono stati fermati. Secondo le prime indiscrezioni l’obiettivo del raid non sarebbe stata la vittima, né l’altro ragazzo ferito, il quale non sarebbe in gravi condizioni. Gli inquirenti sostengono che il giovane che ha sparato voleva colpire un’altra persona con la quale avrebbe avuto contrasti e litigi personali.