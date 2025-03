Maltempo, domani scuole chiuse a Catania

Continua il maltempo in Sicilia e per domani (1 aprile) c’è l’allerta arancione anche nella provincia etnea. Per questo il sindaco di Catania Enrico Trantino ha disposto la sospensione delle lezioni nelle scuole di ogni ordine e grado e la chiusura di parchi (compresa la villa Bellini) e cimiteri comunali.

Nell’ordinanza sindacale, inoltre, il primo cittadino ha disposto di limitare l’uso dell’auto e dei ciclomotori, di muoversi dalla propria abitazione solo per indifferibili motivi e comunque di adottare la necessaria prudenza negli spostamenti a piedi e con mezzi di trasporto, di evitare i sottopassi stradali. L’ordinanza del sindaco Trantino prevede inoltre di non sostare in prossimità di aree che potrebbero dare origine a colate rapide di fango e blocchi rocciosi ed evitare di avvicinarsi alle coste marine e i corsi d’acqua. Vietato anche transitare nei pressi di aree già sottoposte ad allagamento/esondazione, frane e smottamenti di terreno.

Sempre per evitare eventuali rischi dovuti al maltempo, l’ordinanza prevede di stare lontani da alberi e strutture precarie e vulnerabili. Inoltre, alle imprese di costruzione il controllo degli ancoraggi dei ponteggi, gru e oltre ogni struttura presente nei cantieri edili. Necessario poi pure evitare assembramenti e ostacoli alla viabilità nell’area comunale del centro storico e della movida in considerazione della pericolosità di rischio idraulico e idrogeologico. Nell’ordinanza si legge poi di provvedere alla predisposizione di misure e accorgimenti che garantiscano il rispetto dell’incolumità delle persone, adeguate condizioni di messa in sicurezza dei contenitori per la raccolta differenziata e indifferenziata. Infine, nel documento si raccomanda di prestare particolare attenzione a eventuali raffiche di vento che possono causare pericoli legati alla caduta di cartelloni pubblicitari, ponteggi e rami di alberi.