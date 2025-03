Allerta meteo arancione tra Messina e Catania, in diversi Comuni scuole chiuse

Continua il maltempo in Sicilia. Per domani, 1 aprile 2025, il dipartimento regionale della Protezione civile ha diramato un nuovo bollettino meteo. Disposta l’allerta arancione per l’area di Messina e lungo la fascia ionica fino alla provincia di Catania. Nel resto della Sicilia – escluse le zone di Enna, Trapani e Agrigento – il livello d’allerta sarà giallo. Previste precipitazione da sparse a diffusa, anche a carattere di rovescio o temporale, in particolare nei settori settentrionali e orientali dell’Isola. Intanto alcuni Comuni stanno provvedendo a chiudere scuole, cimiteri e parchi pubblici. Ad Aci Catena la sindaca Margherita Ferro ha firmato un’ordinanza disponendo lo stop alle lezioni nelle scuole di ogni ordine e grado. Stessa situazione a Giarre e Riposto con i sindaci che invitano la popolazione a limitare gli spostamenti, evitando la sosta nei pressi dei corsi d’acqua. Non suonerà la campanella pure in numerosi Comuni della provincia di Messina. Tra questi Letojanni, Furci Siculo, Santa Teresa Riva e Sant’Alessio Siculo.