Scontro tra due veicoli nell’agrigentino: un morto

Incidente mortale lungo la strada statale 188 Centro Occidentale Sicula. Per cause ancora da accertare, all’altezza del km 74,500, a Montevago (Agrigento) due veicoli si sono scontrati. Nello scontro tra due veicoli ha perso la vita un uomo di 42 anni. Il traffico nella zona, in entrambe le direzioni, è temporaneamente rallentato. Sul posto, oltre alle forze dell’ordine e ai sanitari del 118, anche le squadre dell’Anas.