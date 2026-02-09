Foto di Annalisa Petitto

Schifani nomina coordinatore per interventi maltempo

09/02/2026

In qualità di commissario per l’emergenza, il governatore Renato Schifani ha nominato Duilio Alongi, attuale dirigente generale del dipartimento regionale Tecnico, quale responsabile del coordinamento di tutte le strutture che si occupano di interventi urgenti per mitigare le conseguenze del maltempo. Lo ha fatto nella riunione della Cabina di regia istituita per fronteggiare le conseguenze della frana di Niscemi e del ciclone Harry che ha colpito le coste siciliane.

A Niscemi, da domani sarà operativo un front office al quale è stato assegnato personale regionale che lavorerà al fianco della Protezione civile. Si occuperà di assistere i cittadini, ripristinare le funzionalità di servizi pubblici e infrastrutture di reti strategiche e segnalare situazioni di pericolo per la pubblica incolumità. Inoltre, offrirà supporto ai cittadini nella compilazione di istanze agli uffici competenti per la richiesta di contributi.

In corso anche il monitoraggio degli alloggi di proprietà dello Iacp da destinare agli sfollati. «Ho potuto constatare – ha detto Schifani – che tutti i dipartimenti regionali stanno operando ininterrottamente. In un’ottica di piena sinergia istituzionale, per individuare le soluzioni più efficaci. Tra le varie azioni in campo stiamo dando grande priorità al settore portuale, soprattutto dove sono presenti marinerie. Ci stiamo impegnando anche per sostenere gli agricoltori danneggiati. Prosegue il dialogo con il governo nazionale che sta facendo da tramite con le istituzioni europee per una deroga alla direttiva Bolkestein, dossier sul quale sono personalmente impegnato».

Nel corso della cabina di regia è stato disposto anche l’insediamento di tavoli tecnici nelle sedi degli uffici del Genio civile di tutte le province. Hanno il compito di verificare la stima dei danni e predisporre gli interventi necessari. Focus anche sulle infrastrutture portuali a Lampedusa, Linosa e Stromboli. I cantieri sono già aperti con lavori che mirano a garantire i collegamenti con la terraferma.

