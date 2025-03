Melilli, sei condanne per voto di scambio politico-mafioso

Nel complesso, 73 anni di carcere. È la somma delle condanne per sei persone accusate, a vario titolo, di fare parte di un’associazione a delinquere di stampo mafioso che avrebbe gestito un traffico di sostanze stupefacenti tra Melilli e Villasmundo, nel Siracusano. Ad alcuni imputati era contestato anche il voto di scambio politico-mafioso. La sentenza, del processo celebrato con il rito abbreviato, è del gup di Catania che ha condannato a 19 anni e dieci mesi Nunzio Giuseppe Montagno Bozzone e Antonino Montagno Bozzone, a dieci anni Antonello Costanzo Zammataro, a otto anni Alfio Alberto Ira, a sei anni e otto mesi Antonino Puglia e a otto anni e otto mesi Andrea Mendola.

Nell’inchiesta, denominata Asmundo, era stato coinvolto anche Pippo Sorbello, ex sindaco di Melilli ed ex assessore regionale che ha scelto il rito ordinario. Secondo l’accusa, il gruppo avrebbe sottoscritto un accordo con Sorbello per favorirlo nelle elezioni amministrative del 2022. Da quella tornata elettorale, Sorbello uscì sconfitto e venne eletto l’attuale primo cittadino di Melilli Giuseppe Carta.