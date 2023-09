Lampedusa, riprendono gli sbarchi dopo giorni di tregua

Dopo otto giorni di tregua riprendono gli sbarchi a Lampedusa. Stavolta 17 tunisini sono approdati al molo Favarolo. I migranti sono arrivati a bordo di un barchino che è stato agganciato nelle acque antistanti l’isola dalla motovedetta della guardia di finanza. Gli sbarchi in questi giorni hanno subìto un decremento per via delle condizioni del mare mosso che non consentiva la traversata. I nuovi arrivati, dopo essere stati sottoposti ai controlli sanitari, saranno trasferiti all’hotspot di contrada Imbriacola. La struttura di prima accoglienza, negli ultimi giorni, si è svuotata per via dei trasferimenti degli ospiti verso altre città, alleggerendo così la pressione relativa alla capienza limitata.

