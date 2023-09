A Lampedusa 13 sbarchi in meno di un’ora. Nell’hotspot ci sono 1800 ospiti

Si contano 13 sbarchi, in meno di un’ora, sul molo Favarolo, con un numero variabile di presenze a bordo che va da un minimo di undici a un massimo di 22: 142 i migranti approdati in totale. Cifra che, sempre a Lampedusa, si somma agli altri arrivi: sarebbero in 171 coloro sbarcati durante la notte attraverso cinque barchini, con a bordo da 15 ad 89 persone, intercettati al largo dalla guardia di finanza e dalla capitaneria di porto. Tra i vari barchini – uno di essi con 15 libici, egiziani e siriani – è stato bloccato dai carabinieri a cala Madonna. Varie le provenienze: infatti, quasi tutti – tranne gli 89 siriani ed egiziani che hanno dichiarato di essere salpati da Zwara in Libia – arriverebbero da Sfax, Zwara, Monastir e Sabratha in Tunisia.

Numeri ancora da record sull’isola dove ieri ci sono stati 23 approdi per un totale di 896 migranti. Intanto, ancora una volta, l’hotspot di contrada Imbriacola supera di gran lunga il limite massimo della propria capienza: si contano adesso 1.761 ospiti, di cui 443 minori non accompagnati. Proprio al fine di alleggerire la pressione sulla struttura di accoglienza sono già stati disposti i trasferimenti per 500 migranti che verranno scortati dalla polizia fino al porto per poi essere imbarcati sul traghetto di linea Galaxy con destinazione Porto Empedocle. Una situazione emergenziale che non passa inosservata, come nel caso del cantautore Claudio Baglioni che dichiara di sentirsi sconfitto e auspica che venga trovata una soluzione.