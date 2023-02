Sant’Agata Li Battiati: furti seriali, estorsioni e spaccio. Sgominato gruppo di giovani con a capo un 50enne

Tre giovani, un minorenne e un 50enne di Sant’Agata Li Battiati (in provincia di Catania) sono finiti in carcere con l’accusa di fare parte di un gruppo criminale dedito a furti seriali, estorsioni e spaccio di droga. Il provvedimento restrittivo cautelare emesso dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Catania e dei minorenni, è stato eseguito dai carabinieri questa mattina.

Stando a quanto ricostruito finora, a capo di questo gruppo sarebbe stato l’uomo più adulto. Nel corso delle indagini dell’operazione che è stata denominata Medicament, soprattutto tramite le intercettazioni telefoniche e ambientali, è stato sequestrato oltre un chilo di cocaina. Questa mattina sono già stati trovati e sequestrati, inoltre, un panetto di hashish da 250 grammi e 1450 euro ritenuti soldi ottenuti dall’attività di spaccio.