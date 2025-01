Cercatore di funghi cade in un pendio innevato nel Messinese e si frattura una gamba

Foto di Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano - CNSAS

A San Piero Patti, in provincia di Messina, un 64enne è precipitato per decine di metri in un ripido pendio innevato e ghiacciato mentre cercava funghi: l’uomo si è procurato la frattura di un arto inferiore, contusioni e vari traumi. È accaduto stamattina nelle campagne dei monti Nebrodi. L’uomo è stato soccorso dai tecnici del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (Cnsas) della Sicilia -Stazione Etna Nord. Le squadre hanno raggiunto l’uomo per prestargli le prime cure: lo hanno immobilizzato e posizionato dentro una speciale barella funzionale al trasporto in ambiente innevato e ghiacciato. Poi la barella è stata recuperata e trasportata fino a dove poteva arrivare un’ambulanza del 118. Successivamente l’uomo è stato trasportato all’ospedale più vicino, cioè quello di Patti, sempre nel Messinese. Sul posto i carabinieri e il soccorso alpino della guardia di finanza.