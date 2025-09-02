San Leone, bimbo urtato da scooter elettrico: il conducente disabile aggredito con un pugno

02/09/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Attimi di tensione sul lungomare Falcone-Borsellino a San Leone, frazione balneare di Agrigento, dove un bambino di quattro anni è stato urtato da uno scooter elettrico per disabili guidato da un sessantenne invalido. Secondo la ricostruzione, il piccolo è caduto a terra dopo l’impatto ed è stato immediatamente soccorso dal genitore e da alcuni amici. Nel frattempo, nella concitazione, una delle persone presenti ha colpito con un pugno al volto il conducente del mezzo, che ha riportato una ferita al naso e la rottura degli occhiali.

Sul posto è intervenuto il personale del 118, che ha prestato assistenza a entrambi e trasferito il bambino in ospedale per accertamenti: le sue condizioni non sono gravi. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’episodio e identificare l’autore dell’aggressione.

Dalla stessa categoria

