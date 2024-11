Salmonella nella rete idrica: coinvolti 15 Comuni del Trapanese e tre dell’Agrigentino

«Il batterio presente in rete costituisce fattore di rischio significativo per l’acqua in distribuzione». È questa la parte più importante della comunicazione di Siciliacque Spa, la società che in Sicilia gestisce il servizio di captazione, accumulo, potabilizzazione e adduzione di acqua potabile. Ieri sera l’Azienda sanitaria provinciale (Asp) di Trapani ha diramato una nota urgentissima per avvisare i sindaci di 15 Comuni del Trapanese di limitare l’uso dell’acqua della rete idrica comunale: la stessa Siciliacque ha comunicato la presenza del batterio della salmonella nella rete di distribuzione. I 15 Comuni coinvolti sono: Alcamo, Buseto Palizzolo, Calatafimi-Segesta, Custonaci, Erice, Gibellina, Paceco, Partanna, Poggioreale, Salaparuta, Salemi, Santa Ninfa, alcune zone di Trapani, Valderice, Vita. Le tracce di salmonella sono state trovate nell’acqua della diga Garcia, in uscita dal potabilizzatore di Sambuca di Sicilia, in provincia di Agrigento. Infatti anche tre Comuni dell’Agrigentino sono coinvolti dall’allerta: Santa Margherita di Belice, Montevago e alcune contrade di Sambuca di Sicilia.

Oggi i sindaci dei Comuni coinvolti dovrebbero emettere delle ordinanze per il divieto di potabilità «fino al superamento della non conformità segnalata». L’Asp di Trapani, inoltre, ha suggerito alcuni sistemi di potabilizzazione di emergenza suggeriti dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), ossia la bollitura prolungata dell’acqua o l’aggiunta di amuchina nelle vasche comunali d’accumulo. A Trapani il problema è «estremamente limitato e non attinente alla stragrande maggioranza della città – dice il sindaco, Giacomo Tranchida – L’attenzione si concentra nelle frazioni di Fulgatore, Ummari e Borgo Nuovo. Il resto della città – continua Tranchida – prenderà acqua da fonti comunali dei pozzi di Bresciana, che non registrano inquinamento. Ho avvisato la dirigente scolastica del plesso di Fulgatore».