Tentano il cavallo di ritorno con una bici rubata: arrestati due 28enni nel Trapanese

Due uomini di 28 anni sono stati arrestati dai carabinieri di Campobello di Mazara, nel Trapanese, per il cavallo di ritorno di una bicicletta in titanio rubata a un mazarese. A fare scattare le indagini per il furto della bici del valore di 2000 euro è stata la denuncia dello stesso proprietario, un appassionato di ciclismo, che non l’ha più trovata sotto casa nel centro del paese. Le ricerche dei militari si sono concentrate su due giovani stranieri che erano stati visti da alcuni testimoni mentre si allontanavano proprio in sella alla bicicletta in direzione dell’ex cementificio Cascio di Castelvetrano. Le dichiarazioni hanno trovato conferma nelle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza della zona. Anche la vittima del furto ha deciso di mettersi alla ricerca della bici ed è andato all’ex stabilimento. Lì è arrivata la richiesta estorsiva di 200 euro per la restituzione del mezzo a due ruote. Nel momento dello scambio di denaro, sono scattate le manette per i due 28enni che sono stati portati in carcere.