Messina: ruba una tuta griffata, in carcere un 19enne

Un 19enne è stato arrestato dai carabinieri di Messina ed è finito in carcere per avere rubato una tuta di una nota marca dal negozio Coin. È stato il personale addetto alla vigilanza del negozio a fare la segnalazione ai militari che sono intervenuti sul posto.

Arrivati nell’esercizio commerciale, i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un 19enne di origini tunisine, già noto alle forze dell’ordine, perché ritenuto responsabile di furto aggravato. Il giovane è stato individuato e fermato dai militari mentre stava uscendo dal negozio. Sottoposto a un controllo, è stato trovato in possesso di una tuta di una nota marca, portata via dagli scaffali nel reparto di abbigliamento, priva delle placche antitaccheggio, che lui stesso avrebbe rimosso per eludere i sistemi di vigilanza.

La refurtiva è stata restituita al proprietario, mentre il 19enne è stato arrestato e, su

disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato portato nella casa circondariale di Messina Gazzi, in

attesa di essere giudicato.