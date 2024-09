Al G7 di Napoli i ministri gireranno col borsello: da Maria Rosaria Boccia, la chicca di stile rubata ai posteggiatori

Il borsello! Il borsello è tra i cadeaux (e i cotiglioni) che dovrebbero essere distribuiti agli ospiti del G7 della Cultura a Napoli. Lo svela Maria Rosaria Boccia in una delle sue storie su Instagram, con le quali dirige l’agenda della narrazione su questo governo. In un’intervista Boccia parlava di stile, eleganza, cultura! Il borsello è magnifico! Chissà cosa ci metteranno dentro i ministri. Il Viagra, si spera. Essendo il borsello un accessorio fondamentale dello stile, dell’eleganza e della cultura dei parcheggiatori, degli scippatori e degli spacciatori. E non pensiamo che i ministri della Cultura del G7 si dedichino a queste attività. Questo sì che è valorizzare la cultura, lo stile e l’eleganza del Sud, dove il borsello è un accessorio fondamentale da indossare sulla tuta (che, ricordiamo, deve la sua fortuna all’abbigliamento carcerario).

Boccia critica: «Sono stati scelti senza alcun criterio di colore e forma». Brava Boccia! Metti che poi ai ministri danno i borselli con i colori della Juve. Con i colori del Napoli devono essere! E comunque deve fare pandan (al Sud si dice così) con i colori della tuta! Di che colore saranno le tute che indosseranno i ministri durante il G7 della Cultura? Con che colore di tuta Beatrice Venezia dirigerà in concerto? Che marca di sneaker indosseranno gli invitati alla cena di gala? Che modello? Argentato o dorato? Ha ragione Boccia a lamentare che colore e forma saranno scelte «dal gusto personale della dipendente» alla quale Boccia non le manda a dire. Ma dico: Boccia è di Napoli! Una delle patrie del borsello! E non considerate il suo curriculum per farla partecipare alla riunione della scelta dei colori e delle forme dei borselli di cultura? Alessandro Giuli, assumila subito! Dicono che ci tenga all’eleganza! Non vorrai andare in giro col borsello sbagliato!