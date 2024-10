Catania, chiosco-bar in via Plebiscito era un ritrovo di pregiudicati: chiuso per 7 giorni

La polizia a Catania ha sospeso per sette giorni l’attività di un chiosco-bar di via Plebiscito ritenuto ritrovo di pregiudicati. I poliziotti, che hanno eseguito un provvedimento emesso dal questore, in più occasioni hanno avuto modo di accertare come il chiosco-bar fosse effettivamente divenuto luogo di incontro abituale di pregiudicati per reati di particolare allarme sociale come associazione a delinquere di stampo mafioso, estorsione, spaccio di sostanze stupefacenti, i quali erano soliti intrattenersi sul posto anche dopo la consumazione, rappresentando un concreto rischio per l’ordine pubblico e la sicurezza.