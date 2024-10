Catania, scappa dal b&b senza pagare e ruba 400 euro. Individuato dalla polizia grazie ai tatuaggi

Ha pensato bene di anticipare il check-out dal b&b che aveva prenotato così da non pagare quanto dovuto. E, come se non bastasse, prima di scappare si è impossessato di 400 euro contenuti in una cassetta di sicurezza. Il protagonista è un 35enne di Giarre, in provincia di Catania, che è stato individuato dalla polizia del capoluogo etneo dopo la denuncia del titolare delle struttura ricettiva. Adesso dovrà rispondere di truffa e furto. Decisive, per risalire al malvivente, le riprese della telecamera di sorveglianza. Le immagini hanno immortalato l’uomo e i suoi tatuaggi, poi risultati decisivi per l’individuazione.