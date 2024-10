Trapani, nella cassaforte di uno yacht sequestrate migliaia di euro non dichiarati

Foto generata con Intelligenza artificiale

Migliaia di euro in contanti dentro la cassaforte di uno yacht. A Trapani 18.454 euro in contanti sono stati sequestrati dalla guardia di finanza in uno yacht di lusso ormeggiato in porto. Il denaro non era stato dichiarato all’autorità doganale all’ingresso nella zona di vigilanza doganale marittima di Trapani ed era custodito dentro la cassaforte di un’imbarcazione che batte bandiera della Repubblica delle Isole Marshall, arcipelago dell’Oceania. Lo yacht risulta di proprietà di una società armatrice con sede nelle Isole Vergini Britanniche, arcipelago di 40 isole nel mare dei Caraibi, in America centrale. La guardia di finanza – d’intesa con l’autorità doganale di Trapani – ha sequestrato il 30 per cento, stabilito per legge, della somma di denaro eccedente i 10mila euro, somma oltre la quale la norma doganale prevede l’obbligo di dichiarare il denaro contante detenuto. Il comandante – originario della Nuova Zelanda, in Oceania – ha scelto di pagare subito la sanzione in misura ridotta, ottenendo così la restituzione di parte del denaro sequestrato.