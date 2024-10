Picchiarono il barman in discoteca dopo avere preteso drink a sbafo. Due daspo a Palermo

Foto di gruizza

Il questore di Palermo, Maurizio Calvino, ha disposto l’applicazione di due provvedimenti di divieto di accesso agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento (Daspo Willy), nei confronti di due 27enni residenti nel quartiere Zen e responsabili di una violenta aggressione ai danni del barman della discoteca Country. I fatti risalgono allo scorso maggio quando l’uomo ha dovuto fronteggiare la violenza di un gruppo di giovani. Entrati in discoteca avevano preteso consumazioni gratuite di drink, minacciando in caso di rifiuto ritorsioni, intimidazioni e minacce.

Il barman, per paura, aveva servito cinque drink gratis, rifiutandosi poi di prepararne altri due e scatenando la violenta e incontrollata reazione dei due 27enni. L’uomo era stato aggredito, riportando ferite giudicate guaribili in 15 giorni. Dopo le indagini dei poliziotti del commissariato San Lorenzo per i due palermitani era scattata la denuncia. Adesso sono arrivati i provvedimenti per prevenire il verificarsi di disordini, sia nella discoteca in questione, di cui i due giovani erano abituali frequentatori, che in altri sei locali nelle vicinanze, luoghi di maggiore ritrovo della movida palermitana. Il provvedimento ha la durata complessiva di tre anni. La sua violazione è punita con la reclusione da 1 a 3 anni e con la multa da 10.000 a 24.000 euro.