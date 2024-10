Scooter contro spazzatrice a Trecastagni, tre persone ferite

Un incidente stradale si è verificato questa mattina lungo corso Marco Polo, a Trecastagni, in provincia di Catania. Nel sinistro sono rimasti coinvolti uno scooter e una spazzatrice meccanica della società che si occupa del servizio di pulizia. Stando a quanto riportato dal sito 95047 tre persone sono rimaste ferite: si tratte dell’uomo che era in sella allo scooter e di due operatori ecologici. Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 e i vigili urbani per i rilievi del caso.