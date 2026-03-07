Foto di Pexels da Pixabay

I carabinieri hanno tratto in arresto, in due distinte circostanze, un 34enne e un 74enne, entrambi già noti alle forze dell’ordine per furto aggravato. Il primo è stato bloccato mentre si allontanava da un esercizio commerciale con 42 capi d’abbigliamento, per un valore stimato di circa 1.000 euro. Il più anziano, invece, dovrà rispondere di furto aggravato di energia elettrica. Durante l’ispezione presso l’attività commerciale dell’indagato, il misuratore di energia è stato sottoposto a verifica tramite banco di prova; i tecnici hanno così riscontrato una sofisticata manomissione.

Nello specifico, l’uomo aveva introdotto forzatamente dei liquidi conduttori nell’involucro del dispositivo, provocando un malfunzionamento mirato del sistema volto ad azzerare il conteggio dei consumi elettrici, danno quantificato all’ente pubblico di circa 2500 euro. Il giudice ha convalidato entrambi i provvedimenti restrittivi, disponendo la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.