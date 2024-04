Catania, ruba quattro vestiti da donna in un negozio di via Etnea: denunciato un 48enne

Quattro capi d’abbigliamento femminile dal valore di circa 200 euro. È questo il bottino trovato a un pregiudicato 48enne catanese. L’uomo, denunciato per tentato furto aggravato, avrebbe preso i vestiti da un negozio in via Etnea a Catania e sarebbe uscito senza pagare, nonostante il suono dell’allarme antitaccheggio.

Sono stati i vigilantes del negozio di abbigliamento, già insospettiti da uno strano girovagare del 48enne nel reparto femminile, a dare l’allarme alla centrale operativa del comando provinciale dei carabinieri. I militari, arrivati sul posto, hanno bloccato l’uomo con ancora i quattro capi d’abbigliamento (con le placche antifurto) sotto braccio. Identificato, il 48enne è stato denunciato mentre la refurtiva è stata riconsegnata al titolare dell’attività commerciale.