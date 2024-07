Caso consigliera Csm Natoli, la lettera di professionisti e cittadini a Ignazio La Russa

Foto dal profilo Facebook Rosanna Natoli

Il caso è quello di Rosanna Natoli, fino a qualche giorno fa consigliera laica – cioè non appartenente all’ordine giudiziario – del Consiglio superiore della magistratura (Csm), l’organo tramite il quale la magistratura ordinaria italiana si auto-governa. Natoli – eletta nel Csm in quota Fratelli d’Italia – in questi giorni è al centro di un caso, che ha generato una polemica e le sue dimissioni dal Consiglio: avrebbe incontrato nel suo studio una giudice, dandole consigli su come affrontare il procedimento disciplinare di fronte al Consiglio superiore della magistratura, contravvenendo così al segreto della camera di consiglio.

Quel colloquio privato, però, è stato registrato all’insaputa di Natoli ed è stato consegnato proprio alla commissione disciplinare del Csm, che – a sua volta – lo ha inviato alla procura di Roma per verificare la presenza di reati. Su questa vicenda un gruppo di persone – per la gran parte avvocati e avvocate – hanno scritto una lettera al presidente del Senato della Repubblica, Ignazio La Russa. Da molte parti Rosanna Natoli viene indicata come politicamente vicina a La Russa, originario di Paternò, in provincia di Catania. Di seguito il testo integrale della lettera.

Illustrissimo signor presidente del Senato, senatore Ignazio La Russa.

In relazione alla vicenda che ha avuto come protagonista la consigliera laica del Consiglio superiore della magistratura Rosanna Natoli, che avrebbe incontrato fuori da ogni contesto ufficiale una magistrata di Catania, sottoposta a un procedimento disciplinare, in cui la stessa Natoli era tra i giudici le poniamo queste semplici domande.

Se è vero, così come riportato da tanti organi di stampa, che l’avvocata Natoli è una persona a lei vicina;

se è vero conseguenzialmente che lei, senatore La Russa, ha – nell’ambito della legittima promozione politica – sponsorizzato l’avvocata Natoli quale componente del Csm;

se lei, senatore La Russa, era al corrente dell’iniziativa della consigliera Natoli.

In ogni caso vorremo sapere dalla seconda carica dello Stato come lei giudica questa vicenda, che noi consideriamo gravissima e fortemente lesiva dell’immagine di un organo istituzionale così importante come il Csm. Anche perché – lo diciamo con la massima sincerità – lei, senatore La Russa, per noi è comunque responsabile della elezione della consigliera Natoli e pertanto riteniamo doverose delle sue risposte.

Primi firmatari: Goffredo D’Antona (avvocato), Flavia Famà, Nicolò D’Alessandro (avvocato), Nadia Furnari (associazione antimafie Rita Atria), Giorgio Bisagna (avvocato), Anna Bonforte (Attiva Misterbianco), Luciano Granozzi (già docente universitario), Ambra Monterosso (funzionaria statale in pensione), Tuccio Pappalardo (dirigente della polizia di stato in quiescenza), Dafne Anastasi (sindacalista), Carmelo Picciotto (avvocato), Aurelio Di Fato (capo scout Agesci), Gaia Cernuto (studentessa universitaria), Beniamino Ginatempo (docente universitario in pensione), Claudia Urzì (docente), Giovanni Favaccio (avvocato), Patrizia Maltese (saggista), Piero Mancuso (agronomo), Giusi Mascali (avvocata), Nello Pappandrea (avvocato), Valentina Costanzo (avvocata), Luigi Licciardello (pensionato), Tindaro Truglio (avvocato), Toti Domina (imprenditore), Gianfranco Li Destri (avvocato), Diego Librizzi (avvocato), Salvo Cannata (avvocato), Andrea Privitera (ingegnere), Luigi Campagna (avvocato), Nicola Giudice (avvocato), Stefano Bordoni (medico), Nicolò Vignanello, Antonio Cannavaro (avvocato), Rocco Domenico Enrico Nicolosi (comune cittadino) e Vittorio Bertone.