Altofonte: esce di casa e vaga sotto il sole, ritrovato 50enne scomparso

I carabinieri di Altofonte, nel Palermitano, hanno ritrovato sano e salvo un 50enne di Altofonte affetto da autismo medio-grave di cui si erano perse le tracce. L’uomo è stato ritrovato a Santa Cristina Gela in forte stato confusionale, assetato ma in buone condizioni di salute. Ha riferito ai militari di essere uscito di casa per la rituale passeggiata mattutina e di aver perso inspiegabilmente l’orientamento a seguito di una crisi confusionale, percorrendo circa 10 chilometri sotto il sole. I carabinieri allertati dai familiari hanno avviato le ricerche che sono proseguite per tutta la giornata, concludendosi a Santa Cristina Gela dove l’uomo è stato trovato sul ciglio di una strada in una zona isolata mentre vagava a piedi. Dopo essere stato tranquillizzato e dissetato in caserma, ha potuto riabbracciare i propri familiari.