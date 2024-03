Ritrovato a Palermo il bimbo di dieci anni scomparso da Santa Maria di Licodia

Rintracciato a Palermo, nei pressi di piazza Marina, Mohamed Khalifa. Si tratta del bambino, di 10 anni, originario della Tunisia, scomparso da Santa Maria di Licodia, in provincia di Catania, la notte tra il 12 e il 13 marzo scorso. Il bimbo, secondo quanto comunicato in una nota dei carabinieri, avrebbe raggiunto il capoluogo siciliano – in modi ancora da accertare – almeno nella tarda serata di ieri. I militari sono risaliti alla città dove poteva trovarsi il minore monitorando alcune conversazioni su Instagram tra connazionali del piccolo, allertando così i colleghi palermitani. Khalifa è stato ritrovato mentre si aggirava nei pressi di piazza Marina, a Palermo, impaurito e infreddolito, ma in buone condizioni di salute. Il bimbo era arrivato in Italia senza genitori e viveva in un’abitazione insieme alle due sorelle.