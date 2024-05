È ai domiciliari per estorsione, 63enne evade nove volte. Arrestato dai carabinieri, va di nuovo ai domiciliari

È ai domiciliari per estorsione ed evade nove volte. A San Piero Patti, in provincia di Messina, un 63enne del luogo è stato arrestato in seguito a una condanna a tre anni e otto giorni di reclusione, come cumulo di pena per i reati di tentata estorsione in concorso e di evasione. Nel febbraio 2019 il 63enne – insieme a un altro uomo – avrebbe costretto una persona con disabilità psichica a prelevare del denaro dal proprio conto corrente e a consegnare loro i soldi.

In quell’occasione i due furono arrestati in flagranza di reato e il 63enne fu messo agli arresti domiciliari. Durante la sua permanenza ai domiciliari l’uomo sarebbe evaso nove volte in poco meno di un mese: da giugno a luglio 2020. Sabato 18 maggio l’uomo è stato arrestato e messo di nuovo ai domiciliari.