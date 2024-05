Bici elettriche truccate e non a norma, sequestri e multe della polizia a Catania

Sequestrate 14 biciclette elettriche truccate e multe per i proprietari di altre 22. Sono i numeri di un’operazione portata a termine dai poliziotti della sezione Volanti in collaborazione con quelli della Stradale. I controlli sono scattatati nell’area di piazza Università, a Catania, con il supporto della strumentazione della Motorizzazione per il calcolo della velocità. Nel corso del servizio è emerso che ben i due terzi delle biciclette elettriche controllate non erano in regola con le norme del codice della strada.